FV Olympia beendet Negativserie: 4:1 Heimsieg gegen den FC Albstadt

Die Olympia begann zwar etwas verhalten, aber recht gut und suchte den Weg zum Tor. Mehr als zwei Ecken sprang aber nicht heraus. Nach etwa einer viertel Stunde spielte sich das Spielgeschehen mehr in der Hälfte der Olympia ab. Alex Aumann im Tor der Olympia glänzte in der 20. Minute mit einer Parade, die die Führung des FC Albstadt verhinderte. Die Olympia brauchte einige Minten, bis sie selber wieder Angriffe starten konnte. In der 34. Minute pfiff Schiedsrichter Daniel Traub einen Elfmeter für die Olympia. Diese Chance ließ sich Dominik Ludwig nicht entgehen und so ging der Gastgeber mit 1:0 in Führung. Schon zwei Minuten später erhöhte Youngster Hannes Schacher auf 2:0. Da war nach den negativen Ergebnissen der letzten drei Spiele eine gewisse Erleichterung bei Trainern, Spielern und Olympiafans zu spüren.

Stürmer Philip Jelica konnte verletzungsbedingt in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen, er wurde durch Hugo Höfner ersetzt. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielten aber die Gäste den Anschlusstreffer zum 2:1. Im Gewusel um den Fünf-Meter-Raum schafften es die Laupheimer nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen. Die Olympia ließ sich aber nicht entmutigen und spielte weiterhin engagiert nach vorne. In der 64. Minute gelang Marcello Mignemi sein erster Treffer in einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft und sorgte damit für die 3:1 Führung. In der 90. Minute erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Noah Gnandt mit seinem vierten Saisontreffer auf 4:1 und sorgte für zufriedene, strahlende Gesichter im Olympialager.