FV Nimburg verstärkt sich mit Alec Gut vom Konkurrenten SG Rheinhausen

Alec durchlief seine komplette Jugend beim BSC und sammelte dort auch erste Erfahrungen im aktiven Bereich. In den vergangenen fünf Jahren war er für die SG Rheinhausen im Einsatz jetzt kehrt er zurück in die Heimat und zu seinen Freunden beim FVN.
Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler bringt nicht nur Qualität, sondern auch Leidenschaft und Teamgeist mit. Er wird unserem Spiel zusätzliche Impulse geben und eröffnet dem Trainerteam neue Möglichkeiten. So der Sportliche Leiter Patrick Bögelsbacher
Wir freuen uns riesig, einen weiteren regionalen Spieler bei uns begrüßen zu dürfen!