FV Nimburg verpflichtet Pascal Metzger vom SV Rust

Der erfahrene Schlussmann bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität sowie wichtige Impulse geben. Aktuell steht Metzger noch beim SV Rust, der in Berzirksliga Offenburg spielt, zwischen den Pfosten,. Zuvor war er beim FV Herbolzheim aktiv und wurde in der Jugend beim Regionaligisten Bahlinger SC ausgebildet. Besonders emotional ist die Rückkehr für Pascal Metzger selbst: Zum Abschluss seiner Karriere möchte er noch einmal gemeinsam mit seinen Jugendfreunden auf dem Platz stehen und freut sich riesig auf diese besondere Zeit im FVN-Trikot.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Pascal zurück nach Nimburg holen konnten. Seine Erfahrung und seine Verbundenheit zum Verein machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unser Team“, lässt sich die sportliche Leitung zitieren. Im Zuge des Wechsels wird Dominik „Dome“ Vetter den FV Nimburg verlassen und sich zur neuen Saison dem Verbandsliga-Spitzenreiter SC Teningen anschließen, wo er sich womöglich in der Oberliga beweisen möchte. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz und seine Leistungen im FVN-Trikot.