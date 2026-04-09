FV Nimburg verpflichtet Pascal Metzger vom SV Rust

Der A-Kreisligist FV Nimburg kann zur kommenden Saison einen prominenten Neuzugang vermelden: Mit Pascal „Metzgo“ Metzger kehrt ein Nimburger Eigengewächs zurück und wird künftig das Tor des FV Nimburg hüten.
Der erfahrene Schlussmann bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität sowie wichtige Impulse geben. Aktuell steht Metzger noch beim SV Rust, der in Berzirksliga Offenburg spielt, zwischen den Pfosten,. Zuvor war er beim FV Herbolzheim aktiv und wurde in der Jugend beim Regionaligisten Bahlinger SC ausgebildet. Besonders emotional ist die Rückkehr für Pascal Metzger selbst: Zum Abschluss seiner Karriere möchte er noch einmal gemeinsam mit seinen Jugendfreunden auf dem Platz stehen und freut sich riesig auf diese besondere Zeit im FVN-Trikot.
„Wir freuen uns sehr, dass wir Pascal zurück nach Nimburg holen konnten. Seine Erfahrung und seine Verbundenheit zum Verein machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unser Team“, lässt sich die sportliche Leitung zitieren. Im Zuge des Wechsels wird Dominik „Dome“ Vetter den FV Nimburg verlassen und sich zur neuen Saison dem Verbandsliga-Spitzenreiter SC Teningen anschließen, wo er sich womöglich in der Oberliga beweisen möchte. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz und seine Leistungen im FVN-Trikot.
„Dominik hat sich sportlich wie menschlich hervorragend eingebracht. Wir sind überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird und wünschen ihm für seine neue Herausforderung nur das Beste.“ Der FV Nimburg blickt nun gemeinsam mit beiden Spielern auf einen erfolgreichen Saisonabschluss und betont: Die Türen des Vereins stehen Dominik Vetter jederzeit offen.
Weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen aktuell und werden zeitnah kommuniziert kündigte der FV Nimburg an.