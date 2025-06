FV Nimburg stellt zwei weitere Neuzugänge vor Aufsteiger in die Kreisliga A vermeldet weitere Personalien Verlinkte Inhalte KL B I Freiburg Nimburg Max Bukta

Der frischgebackene Aufsteiger FV Nimburg stellt zwei weitere Neuzugänge vor:

Vom SVO Rieselfeld stößt kein Geringerer als deren Kapitän zu uns: Max Bukta bringt Führungsqualität, Spielintelligenz und hohe technische Versiertheit mit. Seine Vielseitigkeit im defensiven Bereich macht ihn zu einem echten Allrounder, der unserer Mannschaft sowohl Stabilität als auch mentale Stärke verleihen wird.





Mit Tudor Ciutacu verstärkt ein spannender junger Offensivspieler unser Team. Der 22-Jährige stammt ursprünglich aus Rumänien, wo er bereits Erfahrungen in der zweiten und dritten Liga sammeln konnte. Frisch in die Region gezogen, bringt Tudor Tempo, Technik und kreative Impulse in unser Angriffsspiel.