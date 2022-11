FV Nimburg II - SG Broggingen/Tutschfelden II

Am Sonntag war die SG Broggingen/Tutschfelden zu Gast, bei perfektes Fußballwetter, der Rasen nass die Spieler heiß.

Das Spiel startete ruhig und beide Teams tastete sich ab, es gab beider Seiten zu Beginn kleinere Chancen. Mit der Zeit baute der FV Nimburg immer mehr Stärke auf und übernahm das Spiel und schob die Bälle sicherer durch die eigen Reihen. Es gab immer mehrere kleine Auseinandersetzung und kleinere Foulspiele die der Schiedsrichter souverän gemeistert hat und das Spiel beruhte. Die Chancen der Gäste wurden durch Pascal Fritsche souverän gehalten, somit blieb der Kasten bis zur Halbzeit sauber. In der zweiten Hälfte gab es mehrere Wechsel unter anderem Emra Berisa (Spielertrainer) der jetzt das Spiel für den FV Nimburg entscheiden wollten. Mit den Wechseln der Gastgeber hat sich auch das Verhalten entschieden und es gab immer mehr Chancen und die Gäste wurden in die eigene Hälfte gedrängt. In der 65 min nach einem perfekten Spielzug und der abschließenden Ecke, kam das 1:0 durch den Spielertrainer Emra Berisa Nimburg hatte 5 min später die Möglichkeit auf 2-0 zu erhöhen, verpasste diese aber. In der 74 Minute musste Torwart Frische angeschlagen das Feld verlassen und somit ein Feldspieler ins Tor. Nach dieser Aktion war das komplette Spiel durcheinander und die Gäste konnten in der 82 min durch einen Freistoß aus 18 Meter das 1:1 erzielen. Das Spiel bringt weiterhin kleiner Chancen aber nichts was das Spiel entscheiden hätte könnte.