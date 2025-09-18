 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
FV Neuhausen will Tabellenführer TSV Köngen aus dem Rhythmus bringen

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Die Landesliga Württemberg, Staffel 2, steuert in den 6. Spieltag. Tabellenführer TSV Köngen ist noch ungeschlagen und strebt die nächste Bestätigung seiner starken Saison an. Dahinter folgen mit 1. FC Eislingen, SV Waldhausen, TSV Bernhausen und TSGV Waldstetten gleich mehrere Teams mit zwölf Punkten, die sich noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Während das obere Tabellendrittel eng beieinander liegt, kämpfen die Teams am unteren Ende wie FV Sontheim/Brenz, TV Echterdingen und VfL Sindelfingen um wertvolle Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV Waldstetten
TSV Bernhausen
TSV Bernhausen
15:30

Waldstetten empfängt Bernhausen. Beide Teams liegen nach fünf Spielen auf Rang fünf bzw. vier mit je zwölf Punkten und haben noch klare Ambitionen im Aufstiegsrennen.

Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen
SV Waldhausen
SV Waldhausen
15:30

Eislingen steht auf Rang zwei mit zwölf Punkten und möchte im Heimspiel gegen Waldhausen (ebenfalls zwölf Punkte) seine Position an der Tabellenspitze festigen.

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
SV Böblingen
SV Böblingen
TSV Ehningen
TSV Ehningen
12:30

Böblingen belegt Platz sieben mit sieben Punkten, Ehningen Rang sechs mit neun Punkten. Beide Teams streben nach einem Sieg, um Anschluss an die oberen Plätze zu halten.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg Plattenhardt
TSV Bad Boll
TSV Bad Boll
15:00

Plattenhardt liegt auf Platz elf mit sechs Punkten und will die Heimstärke nutzen, Bad Boll steht auf Rang 13 mit vier Punkten und ist im Kampf gegen den Abstieg gefordert.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV Köngen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr Neuhausen
15:00

Tabellenführer Köngen empfängt Neuhausen. Köngen ist ungeschlagen und will die Serie fortsetzen, während Neuhausen auf Rang zwölf mit sechs Punkten dringend punkten muss.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/Brenz
TV Echterdingen
TV Echterdingen
15:00

Sontheim/Brenz ist Tabellenletzter ohne Punktgewinn, TV Echterdingen auf Rang 15 mit drei Punkten. Beide Teams stehen unter Druck, um den Anschluss ans rettende Mittelfeld zu halten.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV Stuttgart
SC Geislingen
SC Geislingen
15:00

Stuttgart (Platz acht, sechs Punkte) trifft auf Geislingen (Platz neun, sechs Punkte). Beide Mannschaften benötigen Punkte, um im Mittelfeld Anschluss zu halten.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
GSV Maichingen
GSV Maichingen
VfL Sindelfingen
VfL Sindelfingen
15:30

Maichingen auf Rang zehn mit sechs Punkten empfängt Sindelfingen (Platz 14, drei Punkte). Maichingen möchte wichtige Punkte im Mittelfeld sammeln, während Sindelfingen die Chance auf Zähler gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte sucht.

