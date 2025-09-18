FV Neuhausen will Tabellenführer TSV Köngen aus dem Rhythmus bringen

Die Landesliga Württemberg, Staffel 2, steuert in den 6. Spieltag. Tabellenführer TSV Köngen ist noch ungeschlagen und strebt die nächste Bestätigung seiner starken Saison an. Dahinter folgen mit 1. FC Eislingen, SV Waldhausen, TSV Bernhausen und TSGV Waldstetten gleich mehrere Teams mit zwölf Punkten, die sich noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Während das obere Tabellendrittel eng beieinander liegt, kämpfen die Teams am unteren Ende wie FV Sontheim/Brenz, TV Echterdingen und VfL Sindelfingen um wertvolle Zähler im Kampf gegen den Abstieg.
---
Waldstetten empfängt Bernhausen. Beide Teams liegen nach fünf Spielen auf Rang fünf bzw. vier mit je zwölf Punkten und haben noch klare Ambitionen im Aufstiegsrennen.
---
Eislingen steht auf Rang zwei mit zwölf Punkten und möchte im Heimspiel gegen Waldhausen (ebenfalls zwölf Punkte) seine Position an der Tabellenspitze festigen.
---
Böblingen belegt Platz sieben mit sieben Punkten, Ehningen Rang sechs mit neun Punkten. Beide Teams streben nach einem Sieg, um Anschluss an die oberen Plätze zu halten.
---
Plattenhardt liegt auf Platz elf mit sechs Punkten und will die Heimstärke nutzen, Bad Boll steht auf Rang 13 mit vier Punkten und ist im Kampf gegen den Abstieg gefordert.
---
Tabellenführer Köngen empfängt Neuhausen. Köngen ist ungeschlagen und will die Serie fortsetzen, während Neuhausen auf Rang zwölf mit sechs Punkten dringend punkten muss.
---
Sontheim/Brenz ist Tabellenletzter ohne Punktgewinn, TV Echterdingen auf Rang 15 mit drei Punkten. Beide Teams stehen unter Druck, um den Anschluss ans rettende Mittelfeld zu halten.
---
Stuttgart (Platz acht, sechs Punkte) trifft auf Geislingen (Platz neun, sechs Punkte). Beide Mannschaften benötigen Punkte, um im Mittelfeld Anschluss zu halten.
---
Maichingen auf Rang zehn mit sechs Punkten empfängt Sindelfingen (Platz 14, drei Punkte). Maichingen möchte wichtige Punkte im Mittelfeld sammeln, während Sindelfingen die Chance auf Zähler gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte sucht.
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________