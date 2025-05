FV Neuhausen II trumpft mit 7:2 auf, wildes 4:4 beim SV Mergelstetten

SGM Niederstotzingen/Rammingen – TSV Gussenstadt 4:1

Die SGM zeigte eine starke Leistung und belohnte sich mit einem klaren Sieg. Manuel Mailänder brachte die SGM mit einem Schuss aus kurzer Distanz in der 32. Minute in Führung. Hannes May verwandelte zwar nur fünf Minuten später einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (37.), doch Jonas Hiller stellte postwendend die Führung wieder her (40.). In der zweiten Halbzeit erhöhte Maximilian Holz auf 3:1 (60.), ehe Manuel Mailänder mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte (70.).

ASV Heidenheim – SV Söhnstetten 0:2

Die Gäste aus Söhnstetten agierten effizient und nutzten ihre Chancen eiskalt. Mathias Seeßle traf zur frühen Führung (20.), Lars Schmidt legte noch vor der Pause zum 0:2 nach (35.). Der ASV fand keine Antwort mehr.

SC Hermaringen – SV Bissingen 0:0

In einer umkämpften Partie auf Augenhöhe fielen trotz guter Chancen keine Tore. Beide Teams verteidigten konsequent, es war ein Remis vor 80 Zuschauern.

SGM Herbrechtingen Bolheim – SGM Königsbronn/Oberkochen 2:2

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Jannik Hahn erzielte bereits in der 1. Minute das 1:0. Julian Bernhard erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (45.). Doch Niklas Zick drehte in der Schlussphase auf und brachte die Gäste mit zwei späten Treffern (80., 90.) noch zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Tim Huber Gelb-Rot.

SV Mergelstetten – SG Burgberg/Hohenmemmingen 4:4

Ein wildes Spiel, das keinen Sieger fand. Denis Belakov brachte die Gäste in Führung (28.), doch Mergelstetten antwortete durch Orlando Macias (40.). Nico Schellenberger stellte die Führung sofort wieder her (41.). Nach der Pause glich Salvatore Lo Giudice aus (46.), Ion Mocanu brachte die Hausherren sogar erstmals in Front (61.). Doch erneut war es Belakov, der zum 3:3 traf (69.). Manuel Paulus sorgte in der 86. Minute scheinbar für die Entscheidung, doch in der Nachspielzeit rettete Marcel Hartmann das Remis (90.+5). Michael Hopp sah zuvor noch die Rote Karte (86.).

TV Steinheim – TSG Giengen 4:2

Patrick Rehorsch war mit einem Dreierpack der Mann des Tages. Er traf früh zum 1:0 (12.) und legte das 2:0 (28.) sowie das 4:1 (73.) nach. Maik Behr sorgte mit dem 3:0 für die komfortable Führung (32.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Markus Benz (46.) und Kristian Kuhn (90.+1) noch zu Treffern, doch der Sieg war nicht mehr in Gefahr.

TSG Schnaitheim – FC Härtsfeld 2:0

Simon Wegmann brachte die Heimelf mit einem platzierten Schuss in Führung (39.). Nach der Pause machte Matthias Kolb mit dem 2:0 alles klar (58.).

TKSV Giengen – Türkspor Heidenheim 2:4

Arkin Gülperi erzielte das 0:1 für die Gäste (18.), doch Maswud Abubakar glich aus (29.). Noch vor der Pause schlug Volkan Daler zurück (45.). In der zweiten Halbzeit sorgte Kemal Ayyildiz mit dem 1:3 (55.) für die Vorentscheidung, ehe erneut Arkin Gülperi (88.) erhöhte. Der Foulelfmeter von Göktan Eroglu zum 2:4 (90.) kam zu spät.