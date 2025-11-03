FV Neuenhain chancenlos: Neuaufbau unter Coach Schütze braucht Zeit

Mit dem erst vor Kurzem installierten Trainer Sebastian Schütze soll die Mannschaft, die zudem auf einige ihrer Führungsspieler verzichten muss, nun insbesondere in der Defensive stabilisiert werden.

Main-Taunus. In der Kreisliga A musste der FV 08 Neuenhain eine deutliche Niederlage beim aktuellen Dritten von der SG Kelkheim hinnehmen. Zwar startete der FV gut in die Partie, geriet aber schnell durch defensive Fehler in Rückstand. Am Ende konnte die junge Mannschaft dem druckvollen Spiel der Gastgeber nichts entgegensetzen und verlor deutlich mit 0:8.

Rainer Kunz, erster Vorsitzender des FV 08 Neuenhain, sagt zur Partie bei der SG Kelkheim: "Wir sind recht gut in die Begegnung gestartet und hatten in dieser Spielzeit bereits deutlich schwächere Leistungen gezeigt". Nach Chancen auf beiden Seiten habe das Gästeteam in der Defensive allerdings mehrmals nachlässig agiert und sei daraufhin in kürzester Zeit in Rückstand geraten. So durfte Miguel Davila (18.) sich nach seinem Führungstreffer zum 1:0 nur eine Minute später über einen weiteren Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (19.) freuen. Noch vor dem Halbzeitpfiff gelang es Davila (29.) sogar, ein drittes Mal für die SG Kelkheim zu treffen, bevor Mario Dodik (43.) mit dem 4:0 den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte.

Für die Heimmannschaft baute Semir Hadzibulic (51.) nach dem Wiederanpfiff zunächst die Führung auf 5:0 aus. Knapp zehn Minuten später belohnte sich auch Marlon Hilz mit seinem Treffer zum 6:0-Zwischenstand. Die beiden letzten Treffer der Begegnung zum 7:0 und 8:0-Endstand erzielten schließlich kurz vor Schluss Kasper Oliver Plonka (84.) und Elion Januzaj (90.). "Wir haben immer mal wieder gute Phasen gehabt, aber gegen diesen Gegner waren wir nicht wirklich konkurrenzfähig", ordnet Kunz ein. Nach Einschätzung des Vorsitzenden entspreche das deutliche Ergebnis zwar nicht der Leistung, dennoch habe seine Mannschaft zu einfache Gegentore erhalten – ein Befund, der seiner Meinung nach für die gesamte Spielzeit zutreffe.

Der Blick auf den Kader: Führungsspieler starten ihr Studium

Kunz weiter: "Unsere Mannschaft besteht zu großen Teilen aus A-Jugend-Spielern und das macht einen Anteil der defensiven Probleme aus." Diese bedeute jedoch nicht, dass die A-Jugendlichen nicht verteidigen könnten; allein körperlich, aber auch in puncto Erfahrung und Cleverness bestünden unweigerlich Unterschiede gegenüber Spielern mit jahrelanger Erfahrung im Seniorenbereich. "Grundsätzlich stehen wir vor der Herausforderung, dass einige unserer Spieler Studenten sind, die aktuell nicht verfügbar sind", berichtet Kunz.

So bedeute unter anderem die fehlende Verfügbarkeit der Führungsspieler Florian Simoneit, Noah Kremer, Philipp Merz und Adrian von Kimakowitz eine deutliche Schwächung der Mannschaft. "Wenn die Jungs immer spielen würden, stünden wir nicht da, wo wir aktuell stehen", mutmaßt Kunz. Entschärft werde die personelle Situation allerdings dadurch, dass die Spieler ab der Rückrunde wieder einsatzfähig sein. Eine größere Kaderveränderung durch Neuzugänge sei deshalb nicht vorgesehen, auch weil die Mannschaft weiterhin auf die eigene Jugend setze.

Führung von außen soll junge Mannschaft stärken

Über den neuen Trainer Sebastian Schütze, der bereits seit drei Wochen im Amt ist und am vorletzten Sonntag gegen den FC Germania Schwanheim erstmals an der Seitenlinie stand, sagt Kunz: "Er steht in einem engen Verhältnis zu unserem sportlichen Leiter und ist daher schon länger im Verein". Auch die ehemaligen Trainer Dominik Burger und Ferhat Tozar hätten keine schlechte Arbeit geleistet, jedoch komme es vor, dass Trainer nicht vollkommen zur jeweiligen Mannschaft passen würden. Wahrscheinlich sei, dass es in einem erfahrenen Kader auch mit den bisherigen Trainern funktioniert hätte. Die extrem junge Mannschaft erfordere aktuell aber mehr externe Führung als bisher.

"Wir haben gezielt nach jemandem gesucht, der in der Arbeit mit jungen Leuten erfahren ist und mit dieser Neubesetzung eine Lösung gefunden", erklärt Kunz. Erwartet werde, dass die Mannschaft unter dem neuen Trainer bis zum Ende der Saison stabilisiert dastehe. Auf Ebene der Kommunikation und durch den Einsatz neuer Trainingsmethoden könne er die einzelnen Spieler verbessern. "Es geht eigentlich um die einfachen Dinge, um die gemeinsame Arbeit an den Basics und eine Verbesserung des Abwehrverhaltens", erläutert Kunz. Dies höre sich simpel an, sei in der momentanen Situation aber wichtig. Zu dämpfen seien hingegen mögliche Erwartungen, dass sich unter Schützes Leitung bereits bis zum anstehenden Spiel gegen den FC Eddersheim III wundersame Veränderungen zeigen würden.

