FV Mümling-Grumbach: Neustart mit jungen Talenten

"Wir wussten ja von den Abgängen relativ früh, deswegen haben wir viel Zeit darauf verwendet, um uns nach anderen Spielern umzuschauen." Und das mit großem Erfolg: Zwölf neue Fußballer eröffnen die Chance auf den so wichtigen Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders und damit auf bessere Zeiten. Der Altersdurchschnitt liegt nun bei 22 Jahren. Neben Trainer Timo Sauer ist Norman Besler als spielender Co-Trainer verpflichtet worden. Unter den Neuverpflichtungen befindet sich Nino Lorei, der vielleicht in die Fußstapfen von Lukas Gebhardt treten kann. Mit ihm kommen aus Bad König Leo Daum und Jonas Harling an die Mümling. Daum ist ein Mann für das zentrale Mittelfeld, Harling ein schneller Spieler für die Außenbahn.

Im Tor wird es eine Kombi zwischen erfahrenem und jungem Torhüter geben: Marc Reichmann (Rimhorn) kehrt zu seinem Verein zurück und Leander Höxter kommt aus dem erweiterten Kader. Beide sollen Stammkeeper Zatocil ersetzen, der schon erklärt habe, dass er nicht mehr jeden Sonntag zur Verfügung stehe. "Unser Spiel hat sich verändert. Das Grumbacher Spiel wird künftig nicht nur auf einen Spieler zugeschnitten sein", so Winkler abschließend.