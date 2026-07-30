FV Mümling-Grumbach: Neustart mit jungen Talenten

FV Mümling-Grumbach: Neuer Coach nach drohendem Abstieg
Die Sorge machte sich breit, dass die Mannschaft eine weitere Liga verlieren könnte, obwohl sie in der Vorsaison einen sensationellen dritten Rang erkämpft hatte, was auch der Erfolg des Griesheimer Trainers war. Keine einfache Situation für den sportlichen Leiter Marcel Winkler. Dieser musste sich eingestehen, etwas verändern zu müssen, um nicht einen weiteren Klassenverlust in die B-Liga zu erleiden, der den Fußballverein womöglich auch in die fußballerische Bedeutungslosigkeit geschickt hätte.
Ausdrücklich sagte Winkler: "Damian Ratsch war beim Umbruch, den er organisieren musste, der richtige Mann zur richtigen Zeit." Und dennoch musste Winkler handeln: Er verpflichtete den Steinbacher Timo Sauer, der in seinem Engagement beim Nachbarclub, die dortige Mannschaft vom A-Liga-Abstiegskandidaten zum Aufstiegskandidaten formte. Die Verpflichtung des neuen Trainers passte: "Er machte uns in der Verteidigung kompakter und disziplinierter, spricht die Sprache der Spieler, deswegen brachte er auch die Mannschaft sehr schnell auf seine Seite", blickt Marcel Winkler noch einmal zurück.
Grumbacher sichern sich den Klassenerhalt
Auch im Club drehte sich die Stimmung ins Positive. "Es zeichnete sich recht zügig ab, dass wir im Kampf um den Klassenerhalt nicht in Bedrängnis kommen würden." Zudem spielte Timo Sauer in der Innenverteidigung häufig mit und bewies, dass er in der Kette noch immer eine Bank ist. Am Ende der Runde standen die Grumbacher auf dem ungefährdeten dreizehnten Tabellenrang.
Die neue Spielzeit hat noch nicht begonnen, da müssen die Grumbacher zwei schmerzhafte Verluste verdauen. Mit dem Karriereende von Patrick Besler (zentrales Mittelfeld, der noch immer ein bemerkenswerter Abräumer und Antreiber aus Gruppenligazeiten darstellt) und Torjäger Lukas Gebhardt verliert der Fußballverein zwei tragende Säulen im Spiel des A-Ligisten.
Zwölf neue Spieler fördern Konkurrenz im Kader
"Wir wussten ja von den Abgängen relativ früh, deswegen haben wir viel Zeit darauf verwendet, um uns nach anderen Spielern umzuschauen." Und das mit großem Erfolg: Zwölf neue Fußballer eröffnen die Chance auf den so wichtigen Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders und damit auf bessere Zeiten. Der Altersdurchschnitt liegt nun bei 22 Jahren. Neben Trainer Timo Sauer ist Norman Besler als spielender Co-Trainer verpflichtet worden. Unter den Neuverpflichtungen befindet sich Nino Lorei, der vielleicht in die Fußstapfen von Lukas Gebhardt treten kann. Mit ihm kommen aus Bad König Leo Daum und Jonas Harling an die Mümling. Daum ist ein Mann für das zentrale Mittelfeld, Harling ein schneller Spieler für die Außenbahn.
Im Tor wird es eine Kombi zwischen erfahrenem und jungem Torhüter geben: Marc Reichmann (Rimhorn) kehrt zu seinem Verein zurück und Leander Höxter kommt aus dem erweiterten Kader. Beide sollen Stammkeeper Zatocil ersetzen, der schon erklärt habe, dass er nicht mehr jeden Sonntag zur Verfügung stehe. "Unser Spiel hat sich verändert. Das Grumbacher Spiel wird künftig nicht nur auf einen Spieler zugeschnitten sein", so Winkler abschließend.