FV Molpertshaus beim 6:0 top, Emerkingen/Ehingen-Süd trumpft 9:0 auf

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SV Mochenwangen – VfB Friedrichshafen II 6:2
Mochenwangen startete furios in die Partie: Nico Müller traf bereits in der 5. und 18. Minute doppelt. Muhammed Furkan Ata erhöhte in der 24. Minute, ehe Fabio Diana nach einer halben Stunde auf 4:0 stellte. Friedrichshafen kämpfte sich mit Treffern von Sascha Hohmann (34.) und Denis Nikic (44.) auf 4:2 heran. Doch in der zweiten Halbzeit stellte Mochenwangen den alten Abstand wieder her: Saikou Drammeh (54.) und erneut Muhammed Furkan Ata (59.) sorgten für den klaren 6:2-Erfolg.
SV Baindt II – SV Ankenreute 3:3
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Remis. Robin Braun brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung, die Kai Kaspar nur fünf Minuten später ausglich. Patrick Späth drehte das Spiel in der 39. Minute, ehe Konstantin Knisel per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 erhöhte. Ankenreute steckte nicht auf und kam durch Pascal Beck (51.) und Matthias Gentner (64.) noch zum 3:3-Ausgleich.
FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SK Weingarten 5:2
Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Luca Schulz (14.) und Luiz Schulz (20.) trafen früh, Moritz Fäßler legte in der 30. Minute nach. Kurz vor der Pause verkürzte Burhan Soyudogru (42.), doch Fäßler stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) den alten Abstand wieder her. Vedat Sögüt brachte Weingarten in der 60. Minute noch einmal heran, ehe Jan Martinovic (89.) den 5:2-Endstand markierte.
FV Molpertshaus – SV Weissenau 6:0
Molpertshaus zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Florian Weiler eröffnete den Torreigen in der 39. Minute, bevor Mihael Markulin per Foulelfmeter (43.) auf 2:0 stellte. Simon Kling erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach der Pause traf erneut Florian Weiler per Foulelfmeter (63.), ehe Markulin mit einem Doppelpack (75., 83.) das halbe Dutzend voll machte.
SG Waldburg/Grünkraut – TSV Berg II 0:2
In einer umkämpften Partie dauerte es bis zur 72. Minute, ehe Alexander Wackler den TSV Berg II in Führung brachte. In der Nachspielzeit machte Silas Steinhauser mit dem Treffer zum 0:2 den Auswärtssieg perfekt.
SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSV Eschach II 4:1
Die Hausherren dominierten von Beginn an. Marc Reinhart brachte Fischbach/Schnetzenhausen in der 37. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Manuel Radtke (63.) und Simone Ercolani (72.) auf 3:0. Tim Mayer verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 4:0, ehe Jonas Port (90.+4) für Eschach den Ehrentreffer erzielte.
TSG Ailingen II – SG Aulendorf 1:5
Aulendorf setzte sich auswärts klar durch. Andreas Krenzler brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, ehe Dominik Schneider (35.) für Ailingen ausglich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Aulendorf komplett das Kommando: Fabian Madlener (67.), Lukas Steinhauser (73.), erneut Andreas Krenzler (80.) und David-Noah Rimili (90.) sorgten für den deutlichen 5:1-Auswärtserfolg.
TSV Schlachters – SGM HENOBO 4:1
Vor 402 Zuschauern legte Schlachters einen Traumstart hin: Matthias Herr traf in der 10. Minute zur Führung, Jonas Hermann erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0. Til Späth brachte HENOBO in der 35. Minute zurück ins Spiel, doch in der Schlussphase sorgten Jonas Stohr (75.) und Amir Can Kücükler (79.) für einen klaren 4:1-Heimsieg.
SV Wolfegg – SV Amtzell 1:2
Wolfegg ging kurz vor der Pause in Führung, als Tobias Frick in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) traf. Nach dem Seitenwechsel glich Magnus Pfeiffer per Foulelfmeter in der 48. Minute für Amtzell aus. Jonas Gaus sorgte in der 74. Minute mit seinem Treffer für den 1:2-Auswärtssieg des SVA.
FC Scheidegg – SG Kißlegg 3:2
In einer intensiven Partie musste Scheidegg ab der 40. Minute nach einer Roten Karte für Max Häusler in Unterzahl spielen. Kurz darauf ging Kißlegg in Führung, Marcel Schneider traf in der 43. Minute. Doch Scheidegg schlug postwendend zurück: Roman Liwinez glich nur eine Minute später aus, und Paul Haas drehte die Partie noch vor der Pause (45.). Niklas Bank erzielte in der 55. Minute den Ausgleich, ehe Tobias Herzberger (57.) den 3:2-Heimsieg perfekt machte.
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – FC Wangen II 0:1
Die Gäste aus Wangen erwischten den besseren Start: Tim Bucher brachte den FCW bereits in der 3. Minute in Führung. In der Folge verteidigte Wangen den knappen Vorsprung clever und feierte einen hart umkämpften 1:0-Auswärtssieg.
SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensw – SpVgg Lindau 1:3
Die Gäste aus Lindau bestimmten die Partie und gingen in der 24. Minute durch Djamel Eddine Yachir in Führung. Tarik Hadzic legte in der 72. Minute nach, und Dominik Maier erhöhte sechs Minuten später auf 0:3. Achberg kam durch Simon Goldbrunner in der 84. Minute noch zum Ehrentreffer, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.
FC Isny – TSV Ratzenried 3:2
Isny startete stark in die Partie: Marko Gabelica traf in der 10. Minute zur Führung. Kurz vor der Pause glich Marvin Ebenhoch für Ratzenried aus (43.). In der zweiten Hälfte stellte Gökhan Bayrak in der 64. Minute auf 2:1, Eren Soydemir erhöhte in der 77. Minute auf 3:1. Ein Eigentor von Benjamin Pelz in der 81. Minute machte es nochmal spannend, doch Isny rettete den knappen Vorsprung ins Ziel.
SG Argental – SGM Beuren/Rohrdorf 2:3
Argental erwischte den besseren Start und ging in der 20. Minute durch Christoph Kugel in Führung. In einer packenden Schlussphase drehten die Gäste das Spiel: Manuel Bodenmiller glich in der 75. Minute aus, und Maximilian Hörburger traf in der 84. Minute zur Führung. In der Nachspielzeit wurde es dramatisch: Zuerst glich Marius Späth für Argental in der 90.+2 Minute aus, doch nur zwei Minuten später erzielte Martin Prinz den Siegtreffer für Beuren/Rohrdorf.
SV Eglofs – TSV Neukirch 6:2
Neukirch begann stark und ging in der 11. Minute durch Manuel Sauter in Führung. Doch nach der Pause drehte Eglofs auf: Samuel Briegel glich in der 50. Minute aus, Pascal Rasch traf vier Minuten später zur Führung. Zwar schaffte Daniele Zamarco in der 57. Minute noch den Ausgleich, doch dann brach der SV Eglofs los: Luca Rast (58.), Julian Kolb (63.) und ein Doppelpack von Lukas Schele (65., 80.) sorgten für einen klaren 6:2-Heimerfolg.
RSV Ermingen – TSV Einsingen 3:2
Vor 200 Zuschauern erlebten die Fans ein dramatisches Duell. Michael Schmid brachte den TSV Einsingen in der 11. Minute in Führung. Bahram Mohammadi sorgte in der 30. Minute für den Ausgleich, ehe Armin Sassmann in der 65. Minute die Gäste wieder nach vorne brachte. Nach einem Foulelfmeter stellte Mohammadi in der 79. Minute auf 2:2. Die Wende gelang in der 89. Minute, als erneut Mohammadi traf und den Heimsieg perfekt machte. Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte gegen Armin Sassmann in der 84. Minute.
SSG Ulm 99 II – TSV Erbach 4:0
Die SSG Ulm 99 II ließ dem TSV Erbach keine Chance. Pascal Pfalz eröffnete den Torreigen in der 18. Minute. Kurz nach der Pause legte Nikolas Lutz in der 46. Minute nach. In der Schlussphase erhöhte Lorik Blakcori mit einem Doppelpack in der 82. und 90.+4 Minute auf 4:0 und sorgte so für einen deutlichen Heimerfolg.
SC Heroldstatt – SV Niederhofen 3:0
Der SC Heroldstatt feierte einen klaren Heimsieg gegen den SV Niederhofen. Lasse Enz traf früh in der 15. Minute zur Führung und legte nur fünf Minuten später nach. Jonas Schmutz machte mit dem 3:0 in der 35. Minute bereits vor der Pause alles klar.
SGM Schmiechtal/Alb – SG Griesingen 1:0
In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in der letzten Minute. Martin Gaus erzielte in der 90. Minute den umjubelten Treffer für die SGM Schmiechtal/Alb und sicherte seinem Team den späten Heimsieg.
TSV Türkgücü Ehingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 0:9
Die Gäste aus Emerkingen/Ehingen-Süd dominierten nach Belieben. Niko Schenzle brachte sein Team in der 35. Minute auf Kurs. Nach einem verwandelten Elfmeter von Philip Wenger in der 45. Minute brach der Widerstand der Hausherren. In der zweiten Hälfte erhöhten Julian Hauler (53.), Jannik Lehmann (58.) und Stefan Haiß (61.) den Vorsprung. Luan Wöckel (71.), erneut Haiß (89.), Amel Kurtalic (89.) und Luca Dewald (90.) sorgten für den Kantersieg. Hakan Babaoglu vergab in der 38. Minute einen Foulelfmeter für die Gastgeber.
SV Ringingen – SG Oberdischingen/Ersingen 2:4
Ein packendes Duell endete mit einem Auswärtssieg. Marcel Gaßner traf in der 17. Minute zur Führung für Ringingen, doch André Demartin glich in der 31. Minute aus. Florian Stöferle stellte in der 48. Minute wieder auf Führung für die Hausherren, doch danach drehte die SG das Spiel. Raphael Schirmer (67., 90.) und Fabian Guggenberger (74.) machten den 4:2-Sieg perfekt.
SG Altheim – SV Pappelau-Beiningen 4:1
Vor 200 Zuschauern dominierte die SG Altheim von Beginn an. Robin Rech brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung, Dominik Späth legte per Foulelfmeter in der 37. Minute nach. Niklas Schrode erhöhte in der 59. Minute auf 3:0. Yannick Hofmann verkürzte in der 73. Minute für die Gäste, ehe Jochen Pflug in der 90. Minute den 4:1-Endstand herstellte. Ein weiterer Foulelfmeter von Späth in der 70. Minute blieb ungenutzt.
TSV Blaubeuren – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 2:5
Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Thomas Schenzle traf bereits in der 2. Minute. Matthias Heinzelmann (17.) und Nico Betz (30.) bauten die Führung aus, bevor Schenzle in der 41. Minute zum 0:4 traf. Leon Springer legte in der 58. Minute das fünfte Tor nach. Die Gastgeber betrieben mit Treffern von Süleyman Gül (75.) und Moritz Ziegler (80.) nur noch Ergebniskosmetik.
SV Thalfingen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 0:7
Vor 50 Zuschauern gab es für den SV Thalfingen nichts zu holen. Bereits in der 2. Minute eröffnete Ademin Hadzic den Torreigen für die Gäste. Ivica Basic erhöhte in der 39. Minute auf 0:2, ehe Hadzic kurz vor der Pause in der 45. Minute das 0:3 nachlegte. Direkt nach Wiederanpfiff war es Henry Tedum Paago, der in der 49. Minute traf. Hadzic komplettierte in der 54. Minute seinen Dreierpack. Paago erhöhte in der 65. Minute auf 0:6, bevor Sead Kapetanovic in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 0:7 setzte.
TSV Bermaringen – TSV Bernstadt 5:1
Der TSV Bernstadt ging in der 39. Minute durch Samuel Bosch in Führung. Doch noch vor der Pause glich Philipp Buschow in der 45. Minute aus. In der zweiten Halbzeit übernahm Bermaringen klar das Kommando: Manuel Klöble traf in der 63. Minute per Foulelfmeter zum 2:1. Philipp Buschow schnürte in der 72. Minute seinen Doppelpack und drehte die Partie endgültig. Danni Pedro (86.) und Luca Weigand (90.) sorgten mit ihren Treffern für den deutlichen 5:1-Endstand.
SV Asselfingen – TSV Berghülen 2:4
Asselfingen startete furios: Jens Stöckle erzielte in der 2. Minute das 1:0, Gabriel Friedrich legte in der 27. Minute das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel kam Berghülen stark zurück. Alexander Jauß verkürzte in der 70. Minute und erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich. In der 82. Minute brachte Robin Riek sein Team erstmals in Führung, bevor Oliver Linnert in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:2-Endstand markierte. Besonders bitter für Berghülen: Simon Schuon scheiterte in der 65. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Tim Schlumberger.
SV Oberelchingen – SV Weidenstetten 2:3
Der SV Weidenstetten erwischte einen Blitzstart: Jannis Honold traf bereits in der 5. Minute zur Führung, und Markus Leibing erhöhte in der 17. Minute auf 0:2. Stefan Karrasch verkürzte kurz darauf in der 21. Minute, und Moritz Ufschlag erzielte in der 30. Minute den Ausgleich. In der 72. Minute war es erneut Markus Leibing, der für Weidenstetten den 3:2-Siegtreffer erzielte. Ein Foulelfmeter von Leibing in der 17. Minute blieb ungenutzt, Torwart Michael Bürkle parierte.
SV Fortuna Ballendorf – TSV Pfuhl 3:1
Nach einem verwandelten Foulelfmeter von Pascal Badouin in der 31. Minute führte zunächst der TSV Pfuhl. Doch in der Schlussphase drehte Fortuna Ballendorf die Partie: Florian Wachter glich in der 73. Minute aus und brachte sein Team in der 81. Minute sogar in Führung. Jannis Böttcher setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 3:1-Heimsieg.
TSV Westerstetten – SV Nersingen 0:3
In der zweiten Halbzeit entschied der SV Nersingen die Partie für sich. Adrian Reichenberger traf in der 56. Minute zur Führung. Ein Eigentor der Westerstettener in der 66. Minute erhöhte den Vorsprung, bevor erneut Reichenberger in der 71. Minute den 3:0-Endstand herstellte.
SGM Ingstetten/Schießen – SV Tiefenbach 1920 3:1
Die Gastgeber setzten sich durch und legten den Grundstein schon vor der Pause. Markus Mayer traf in der 39. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tim Elser in der 75. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Nur vier Minuten später sorgte Fabian Span mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Der Treffer von Manuel Weber in der Nachspielzeit (90.+6) war nur Ergebniskosmetik.
SSV Illerberg/Thal – FV Bellenberg 2:2
Illerberg/Thal startete furios: Dominik Strobel verwandelte in der 3. Minute einen Foulelfmeter, und Jonas Langenwalter erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Doch die Gäste aus Bellenberg kämpften sich zurück: Robin Horlacher verkürzte in der 40. Minute, ehe Nico Weber in der Nachspielzeit (90.) den späten Ausgleich erzielte.
SF Illerrieden – TSV Holzheim 0:1
Ein Treffer entschied die Partie in Illerrieden. Stefan Schmid erzielte in der 37. Minute das Tor des Tages für den TSV Holzheim, der sich knapp, aber effektiv durchsetzte.
SV Beuren – SC Staig II 2:0
Beuren nutzte seine Chancen eiskalt. Fabian Ritter brachte die Hausherren bereits in der 10. Minute in Führung. In der 79. Minute machte Patrick Sauter mit dem 2:0 alles klar und besiegelte den Heimsieg.
FV Gerlenhofen – FV Altenstadt 2:1
Gerlenhofen erwischte einen Traumstart, als Julian Fent in der 7. Minute zur Führung traf. Altenstadt fand zurück ins Spiel, und Maximilian Rau glich in der 40. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Moritz Schröter die Gastgeber in der 59. Minute wieder in Front, was am Ende den knappen, aber Sieg bedeutete.
FC Silheim – TSV Regglisweiler 0:2
Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten entschied Regglisweiler die Partie in Silheim schon in der ersten halben Stunde. Tim Schick traf in der 30. Minute, und Eren Sönmez legte nur eine Minute später (31.) nach. Silheim fand keine Antwort mehr auf den Rückstand.
SG TSV Buch/Obenhausen II – SV Esperia Italia Neu-Ulm 2:3
Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Gennaro Sarmiento brachte Neu-Ulm in der 11. Minute in Führung, Enes Yilmaz erhöhte in der 19. Minute, und Ismail Cini traf in der 32. Minute zum 0:3. Buch/Obenhausen kämpfte sich zurück: Claus Jehle verkürzte in der 55. Minute per Foulelfmeter, und Tim Schrapp sorgte in der 74. Minute für Spannung. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für einen Punktgewinn.
FV Weißenhorn – SV Oberroth 4:1
Weißenhorn präsentierte sich in starker Form. Fahrudin Dzehverovic eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, bevor Mert Yagcioglu in der 33. Minute nachlegte. Direkt nach der Pause kam Oberroth durch Rene Lichtblau in der 47. Minute heran, doch Weißenhorn antwortete prompt: Dzehverovic traf in der 49. Minute erneut, und Moritz Schweinstetter setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:1.
