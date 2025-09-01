FV Molpertshaus beim 6:0 top, Emerkingen/Ehingen-Süd trumpft 9:0 auf

SV Mochenwangen – VfB Friedrichshafen II 6:2

Mochenwangen startete furios in die Partie: Nico Müller traf bereits in der 5. und 18. Minute doppelt. Muhammed Furkan Ata erhöhte in der 24. Minute, ehe Fabio Diana nach einer halben Stunde auf 4:0 stellte. Friedrichshafen kämpfte sich mit Treffern von Sascha Hohmann (34.) und Denis Nikic (44.) auf 4:2 heran. Doch in der zweiten Halbzeit stellte Mochenwangen den alten Abstand wieder her: Saikou Drammeh (54.) und erneut Muhammed Furkan Ata (59.) sorgten für den klaren 6:2-Erfolg.

SV Baindt II – SV Ankenreute 3:3

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Remis. Robin Braun brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung, die Kai Kaspar nur fünf Minuten später ausglich. Patrick Späth drehte das Spiel in der 39. Minute, ehe Konstantin Knisel per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 erhöhte. Ankenreute steckte nicht auf und kam durch Pascal Beck (51.) und Matthias Gentner (64.) noch zum 3:3-Ausgleich.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SK Weingarten 5:2

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Luca Schulz (14.) und Luiz Schulz (20.) trafen früh, Moritz Fäßler legte in der 30. Minute nach. Kurz vor der Pause verkürzte Burhan Soyudogru (42.), doch Fäßler stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) den alten Abstand wieder her. Vedat Sögüt brachte Weingarten in der 60. Minute noch einmal heran, ehe Jan Martinovic (89.) den 5:2-Endstand markierte.

FV Molpertshaus – SV Weissenau 6:0

Molpertshaus zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Florian Weiler eröffnete den Torreigen in der 39. Minute, bevor Mihael Markulin per Foulelfmeter (43.) auf 2:0 stellte. Simon Kling erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach der Pause traf erneut Florian Weiler per Foulelfmeter (63.), ehe Markulin mit einem Doppelpack (75., 83.) das halbe Dutzend voll machte.

SG Waldburg/Grünkraut – TSV Berg II 0:2

In einer umkämpften Partie dauerte es bis zur 72. Minute, ehe Alexander Wackler den TSV Berg II in Führung brachte. In der Nachspielzeit machte Silas Steinhauser mit dem Treffer zum 0:2 den Auswärtssieg perfekt.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSV Eschach II 4:1

Die Hausherren dominierten von Beginn an. Marc Reinhart brachte Fischbach/Schnetzenhausen in der 37. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhten Manuel Radtke (63.) und Simone Ercolani (72.) auf 3:0. Tim Mayer verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 4:0, ehe Jonas Port (90.+4) für Eschach den Ehrentreffer erzielte.

TSG Ailingen II – SG Aulendorf 1:5

Aulendorf setzte sich auswärts klar durch. Andreas Krenzler brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, ehe Dominik Schneider (35.) für Ailingen ausglich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Aulendorf komplett das Kommando: Fabian Madlener (67.), Lukas Steinhauser (73.), erneut Andreas Krenzler (80.) und David-Noah Rimili (90.) sorgten für den deutlichen 5:1-Auswärtserfolg.