FV Mönchengladbach: Dämpfer im Abstiegskampf Beim direkten Konkurrenten Sportfreunde Siegen hat der mit vielen Ausfällen gebeutelte FV Mönchengladbach nur 14 Spielerinnen zur Verfügung und verliert am Ende verdient mit 1:4.

Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Frauen-Regionalliga West haben beim FV Mönchengladbach einen herben Dämpfer erlitten. Mit 1:4 (1:2) setzte es eine bittere Niederlage bei Mitkonkurrent Sportfreunde Siegen. Die Mannschaft konnte dabei nicht an die gute Leistung aus der Vorwoche anknüpfen. Personell ging die Ketelaer auf dem Zahnfleisch und konnte inklusive Torhüterin lediglich 14 Spielerinnen für das richtungsweisende Spiel aufbieten.

So., 27.11.2022, 13:00 Uhr

Der Start in die Partie war zunächst verheißungsvoll, als Elisa Kammen (8.) einen Freistoß aus 25 Metern direkt im Tor der Siegenerinnen unterbringen konnte. Doch die Freude über den sehenswerten Führungstreffer hielt nur kurz, denn Julia Berchner (18.) gelang es wenig später, zum 1:1 auszugleichen. Ein Eigentor sorgte für den 1:2-Pausenrückstand aus FV-Sicht. Im weiteren Verlauf des Spiels besiegelten dann schließlich Pauline Fernholz (56.) und Lotta Fernholz (69.) die insgesamt zehnte Saisonniederlage des FV Mönchengladbach. Michelle Wassenhoven im Tor verhinderte in der Folge sogar noch eine höhere Pleite. „Es war ziemlich schnell klar, dass wir dem robusten und körperbetonten Spiel der Siegenerinnen am heutigen Tag nichts entgegenzusetzen hatten. Wir haben die Mehrzahl der Zweikämpfe verloren. Zu allem Übel luden wir den engagierten Gegner immer wieder zu gefährlichen Kontern ein“, resümierte FV-Coach Marco Ketelaer nach der Niederlage.

Mit neun Punkten belegt der FV Mönchengladbach weiterhin den ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer bleibt bei vier Punkten bestehen, da Vorwärts Spoho Köln gegen Zweitligaabsteiger Borussia Bocholt mit 0:6 verlor. Die Sportfreunde aus Siegen verschaffen sich hingegen ein wenig Luft im Tabellenkeller, stehen nun neun Punkte vor dem FV. Bereits am kommenden Sonntag geht es für die Gladbacherinnen mit dem nächsten wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt weiter, dann reist die Elf von Marco Ketelaer zum 1. FFC Recklinghausen. Das Hinspiel hatte der FV mit 2:0 gewonnen.