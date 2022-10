FV Mönchengladbach bei Kultsendung von Arnd Zeigler Der Beitrag über den FV Mönchengladbach ist am Sonntagabend in der Sendung zu sehen. Gedreht wurde unter anderem beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Initiiert hat die Aktion FV-Trainer Marco Ketelaer, für den es nicht der erste Auftritt bei Arnd Zeigler ist.

Der Plan lag schon länger in der Schublade: Bereits als der FV Mönchengladbach im Vorjahr die Meisterschaft in der Niederrheinliga gewann, gab es Überlegungen, etwas zu machen – allerdings fand das WDR-Team der Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ und der FV erst am vergangenen Wochenende zusammen, beim Derby in der Regionalliga gegen Borussia Mönchengladbach. „Es hieß dann: Wir können kurzfristig etwas machen. Das Derby kam dann wiegerufen“, sagt FV-Trainer Marco Ketelaer.

Der Beitrag ist an diesem Sonntag bei „Zeiglers wunderbaren Welt des Fußballs“ ab 23.45 Uhr im WDR zu sehen. Zum Inhalt durfte Ketelaer vorab nichts sagen. Nur so viel: Gedreht wurde unter anderem am Bökelbergdenkmal, dem Erinnerungsort für das alte Stadion der Borussia – schließlich spielte auch Ketelaer in der Jugend viele Jahre bei der Borussia.„Mir war es aber wichtig, dass es keine Story über mich wird, sondern, dass die Mannschaft eingebunden wird“, sagt Ketelaer. Da sich sein Team allerdings zugleich auf das wichtige Punktspiel gegen die Borussia konzentrieren musste, nahm die verletzte Torjägerin Alina Honold eine zentrale Rolle im Beitrag ein. Weitere Drehorte waren dann im Umfeld des Campusparks sowie bei der Partie gegen die Borussia. „Es hat viel Spaß gemacht, das Spiel war auch super – nur das Ergebnis passte nicht“, sagt Ketelaer. Sein FV verlor die Begegnung mit 2:3.

Für Ketelaer ist es derweil sein zweiter Auftritt bei der Kultsendung von Moderator Arnd Zeigler, die zuletzt ihre 500. Show feierte. Bereits 2010 war er als Co-Trainer nach dem Pokalsieger des FCR Duisburg telefonisch in die Sendung von Arnd Zeigler zugeschaltet. „Damals fand erstmals das Pokalfinale in Köln statt. Das war der Aufhänger.“ Die guten Kontakte von damals nutze Ketelaer nun für den Auftritt des FV Mönchengladbach in der Kultsendung.