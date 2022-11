FV Mönchengladbach: 90 Minuten Paroli gegen den Spitzenreiter Der FV fährt gegen den VfL Bochum in der Frauen-Regionalliga zwar keine Punkte ein, tankt beim knappen 0:1 aber Selbstvertrauen für die kommenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten. Die Borussia gewinnt ihr Spiel im Niederrheinpokal.

„Wir haben bis zehn Minuten vor Schluss nicht nur die Null gehalten, sondern dem VfL Bochum auch Paroli geboten“, sagte FV-Coach Marco Ketelaer nach der knappen Niederlage. Seine Mannschaft war vor allem im ersten Durchgang immer wieder durch Kontersituationen gefährlich. Dennoch ging es torlos in die Halbzeitpause. In der 60. Minute hatte der FV dann die bis dato größte Möglichkeit den Führungstreffer zu erzielen, als Bochums Torhüterin Antonia Pimentel-Bauer den Ball im Spielaufbau genau in die Füße von Flaka Aslanaj spielte. Der fünfte Saisontreffer blieb der 21-Jährigen allerdings verwehrt, weil die Torhüterin aus Bochum die Chance von Aslanaj aus der Distanz in höchster Not vereitelte. „Ich hatte das Gefühl, wer das erste Tor schießt, gewinnt auch das Spiel“, erklärte Ketelaer. Eine Unachtsamkeit der Gladbacherinnen, bei der der Ball in den Rücken der FV-Abwehr gespielt wurde, sorgte dann für das Tor des Tages. Lynn Bille Sommer (79.) war hier die Nutznießerin zugunsten des VfL Bochum und erzielte das goldene Tor zum 1:0-Sieg ihrer Mannschaft.

„Wir haben eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und standen sehr gut gegen den Ball. Wir waren gleichwertig und haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft hatte auf jeden Fall mehr verdient. Ich bin mir sicher, wenn wir das 1:0 gemacht hätten, dann hätten wir noch einmal mehr Luft gehabt und mehr Konter fahren können“, sagte Ketelaer, der trotz der Niederlage voll des Lobes für seine Mannschaft war. Aus seiner Sicht war es eine der besten Leistungen der gesamten Saison. Der FV Mönchengladbach steht durch die Niederlage dennoch unter Zugzwang. Mit neun Punkten rangiert die Mannschaft in der Tabelle auf Platz zwölf und belegt somit den ersten Abstiegsplatz – bei vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Als Nächstes stehen mit den Duellen bei den Sportfreunden Siegen und dem 1. FFC Recklinghausen zwei Auswärtsspiele gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an. „Wir müssen zwingend beide Spiele gewinnen“, so Ketelaer. Auf die Leistung gegen VfL Bochum kann seine Mannschaft dabei in jedem Fall aufbauen.

In der zweiten Runde des Niederrheinpokals gefordert, waren die Frauen von Borussia Mönchengladbach, die sich bei Landesligaspitzenreiter BW Mintard mit 2:0 (0:0) durchgesetzt haben. Mintard stand tief in der eigenen Hälfte und hielt so die Räume eng. Dennoch gelang es der Spengler-Elf, eine Vielzahl an Torchancen zu kreieren, die allerdings ungenutzt blieben. Daher musste sich seine Mannschaft zunächst geduldig zeigen, was in Halbzeit zwei dann auch belohnt wurde. Eine kurzausgeführte Ecke sorgte schließlich für den Führungstreffer zum 1:0, bei dem Mintards Ikram Buick (48.) den Ball ins eigene Tor beförderte. Die Borussia war in der Folge weiter am Drücker und konnte nach 57 Minuten das 2:0 durch Sarah Schmitz bejubeln, die im Eins-gegen-Eins gegen Mintards Torhüterin Larissa-Katharina Kröhling ganz cool blieb. Dank des ungefährdeten Sieges in Mintard ist die Borussia ins Viertelfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Zum Abschluss des Jahres stehen in der Regionalliga nun noch die beiden Auswärtsspiele bei der SpVg Berghofen (27.11.) und bei VfR Warbeyen (03.12.) an.