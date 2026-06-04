FV Lörrach-Brombach zieht weiteren A-Junior hoch

Henry Reif (links) und Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach hat einen weiteren A-Jugendlichen aus dem eigenen Nachwuchs als Zugang im Aktivbereich vermeldet. "Mit Henry Reif wechselt ein talentierter starker Innenverteidiger aus der U19 in den Aktivbereich. Der 19-jährige gab bereits vor einem Jahr beim Spiel gegen den TuS Binzen seinen Einstand in der ersten Mannschaft und war im Junioren-Verbandsligateam der U19 ein Leistungsträger", heißt es seitens des FVLB. "Aufgrund seines Studiums mit entsprechenden Abwesenheitszeiten wird Henry in Absprache mit Sportchef Antonio Ratto voraussichtlich überwiegend in der U23 (Kreisliga A) zum Einsatz kommen."