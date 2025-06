FV Lörrach-Brombach zieht U-19-Torhüter hoch

Der FV Lörrach-Brombach zieht seine beiden A-Junioren Maxim Weiss (19) und Robin Geith (18) zur neuen Saison in seine Männerteams hoch. "Die beiden jungen und talentierten Torhüter wechseln ab dem Sommer in den Aktivbereich und verstärken dort das Torwart-Team. Beide Jungs spielten in der abgelaufenen Saison in der Junioren-Verbandsliga Südbaden bei den A-Junioren und wechselten sich dort regelmäßig im Tor ab", teilte der FVLB mit. In der zu Ende gehenden Saison sammelten Weiss und Geith auch schon Erfahrungen bei der U23 in der Kreisliga A. Weiss musste zudem im Landesliga-Spiel der ersten Mannschaft gegen den SC Wyhl einspringen und habe "dabei seine Sache sehr gut" gemacht, so der Verein.