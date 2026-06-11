FV Lörrach-Brombach verpflichtet Yann Nicolas Bellemare

FVLB-Sportchef Antonio Ratto (links) und Neuzugang Yann Nicolas Bellemare | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach hat seine Offensivabteilung für die kommende Saison erweitert. Vom Verbandsligisten VfR Hausen wechselt Yann Nicolas Bellemare ins Grütt. Der 31-jährige Angreifer wurde in Frankreich beim FC Mulhouse ausgebildet und "bringt nicht nur viel Qualität im Angriff mit, sondern verfügt durch seine Stationen in der Verbands- und Landesliga über einen großen Erfahrungsschatz", teilte der Landesligist mit.

Vor seinem Engagement beim VfR Hausen war Bellemare drei Jahre in der Landesliga für den SV Ballrechten-Dottingen aktiv. "Mit seiner Erfahrung und Präsenz soll er insbesondere unserer jungen Mannschaft im Offensivbereich zusätzliche Stabilität und wichtige Impulse geben", heißt es seitens des FVLB.