FV Lörrach-Brombach verpflichtet Yann Nicolas Bellemare

Der FV Lörrach-Brombach hat seine Offensivabteilung für die kommende Saison erweitert. Vom Verbandsligisten VfR Hausen wechselt Yann Nicolas Bellemare ins Grütt. Der 31-jährige Angreifer wurde in Frankreich beim FC Mulhouse ausgebildet und "bringt nicht nur viel Qualität im Angriff mit, sondern verfügt durch seine Stationen in der Verbands- und Landesliga über einen großen Erfahrungsschatz", teilte der Landesligist mit.
Vor seinem Engagement beim VfR Hausen war Bellemare drei Jahre in der Landesliga für den SV Ballrechten-Dottingen aktiv. "Mit seiner Erfahrung und Präsenz soll er insbesondere unserer jungen Mannschaft im Offensivbereich zusätzliche Stabilität und wichtige Impulse geben", heißt es seitens des FVLB.
Sportlicher Leiter Antonio Ratto freut sich gemäß Mitteilung sehr über die Verpflichtung: "Yann ist ein Spieler, der unsere Offensive mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner Persönlichkeit bereichern wird. Gerade für unsere junge Mannschaft ist es wichtig, solche Führungsspieler in ihren Reihen zu haben. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir ihn für den FV Lörrach-Brombach gewinnen konnten und bin überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Team übernehmen wird."
Überdies wird der FV Lörrach-Brombach mit Freddy Loos ein weiteres Eigengewächs in den Aktivbereich integrieren. Der 19 Jahre alte Linksfuß durchlief seit 2015 alle Nachwuchsteams des Grüttclubs und gehörte in dieser Saison zum Kader der A-Junioren in der Verbandsliga Südbaden. "Nach dem Wechsel in den Aktivbereich soll Freddy sich im Team der U23, welches von Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante gecoacht wird, in Ruhe weiterentwickeln", so Sportchef Antonio Ratto.