FV Lörrach-Brombach verlängert mit Reservetrainern Erdogan und Levante

Von links: Sportchef Antonio Ratto, die Trainer Jan-Niklas Levante und Vedat Erdogan und sowie Teammanager Toto Invernale | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach hat die Trainerfrage bei seiner U-23-Mannschaft für die kommende Saison geklärt. Wie der Verein mitteilte, setze man "konsequent auf Stabilität und eine nachhaltige sportliche Entwicklung. Aus diesem Grund wurde die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam um Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante nun offiziell verlängert. Die beiden Trainer haben in den vergangenen Monaten wesentlich zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen und genießen weiterhin vollstes Vertrauen", teilte der Club mit. In der Kreisliga A West liegt die Equipe derzeit auf dem fünften Tabellenplatz.

"Parallel dazu präsentiert der Sportliche Leiter Antonio Ratto die nächste wichtige organisatorische Weichenstellung beim Kreisliga A-Team des FVLB. Mit der Tätigkeit eines Teammanager wird das Funktionsteam strategisch erweitert, wodurch zukünftig die Bereiche Organisation, Kommunikation und administrative Abläufe besser unterstützt werden. Rund um die Mannschaft führt dies zu einer deutlichen Entlastung das Trainerteams", heißt es weiter.