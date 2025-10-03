FV Lörrach-Brombach triumphiert im Derby über den SV Weil

Die Fußballer des FV Lörrach-Brombach schlagen den SV Weil mit 4:1. Die erste Halbzeit verläuft ausgeglichen, ehe der FVLB das Landesliga-Derby dreht und dominiert.

Als die fünfte und vorletzte Minute der angezeigten Nachspielzeit zu Ende ging, schallte über den Kunstrasenplatz im Grütt eine weibliche Stimme, mit der Aufforderung – vornehm wiedergegeben –, den Mist doch bitte endlich abzupfeifen. Angesichts des Spielstandes war offenkundig, dass es sich um eine Fußballenthusiastin des SV Weil unter den 320 Zuschauern handelte. In den gut gelaunten Reihen des FV Lörrach-Brombach war Zustimmung zu vernehmen, kurz darauf waren sie aber doch ganz froh, dass sich Schiedsrichter Christian Eiletz durch den Fanwunsch nicht erbarmen ließ. So konnte der FVLB noch Johannes Binkerts Treffer zum 4:1-Endstand bejubeln.

