FV Lörrach-Brombach holt Tim Heininger vom FC Zell

Heininger hatte im Frühjahr 2018 seine ersten Aktiveinsätze für die Zeller absolviert und ist seit der Saison 2018/19 Stammkraft. 2022 war er eine der Stützen bei der Bezirksliga-Meisterschaft der Grün-Weißen und absolvierte in der Folge zwei Landesliga-Saisons mit seinem Heimatverein. In der laufenden Runde kämpft Heininger mit dem Bezirksligisten um die direkte Rückkehr in die Landesliga. In bisher 22 Einsätzen steuerte er zwölf Tore und acht Vorlagen bei. "Nun möchte Tim beim FVLB ein neues Kapitel aufschlagen und wechselt vom Zeller Sportpark Brühl ins Grütt nach Lörrach", so der FV Lörrach-Brombach.