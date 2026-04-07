FV Lörrach-Brombach holt Scheurer und Pinke von PM/BZ · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

FVLB-Neuzugang Yannik Scheurer (links) mit Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach hat zwei weitere Personalien für die kommende Saison festgezurrt. Zum einen präsentierte der Landesligist mit Yannik Scheurer den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Ligakonkurrenten FC Wittlingen ins Grütt. Scheurer bringe nicht nur Erfahrung, „sondern auch eine interessante fußballerische Laufbahn mit“, heißt es seitens des FVLB. „Als Jugendspieler wurde er beim FC Basel ausgebildet und sammelte dort höherklassige Erfahrung. Aktiv spielte er beim FC Hauingen, ehe es ihn während seines Studiums nach Bayern zog, wo er in verschiedenen Ligen zum Einsatz kam.“ Mit den Hauingern feierte er 2024 den Aufstieg in die Bezirksliga und wechselte anschließend nach Wittlingen. Dort spielte er bereits unter Fabio Muto, der den FVLB ab der neuen Saison trainiert.

„Beim FV Lörrach-Brombach möchte Yannik Scheurer seine fußballerische Karriere unter Trainer Fabio Muto fortsetzen und er ist vom strukturierten und schlüssigen Konzept des Vereins angetan“, so der Verein weiter. Der Sportliche Leiter Antonio Ratto zeigt sich in der Mitteilung des Vereins überzeugt: „Yannik ist ein sehr erfahrener und spielintelligenter Spieler, wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“. Zum anderen hat der FVLB die Position des Assistenzcoaches mit David Pinke besetzt. Der 33-Jährige ist derzeit noch als spielender Co-Trainer in Wittlingen aktiv. Für Pinke ist es eine Rückkehr ins Grütt, wo er als Spieler mehrere Jahre in der Verbandsliga und auch in der Oberliga als Abwehrrecke mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke seine Gegner beeindruckte. Zudem konnte er sich auch immer wieder als Torschütze auszeichnen.