FV Lörrach-Brombach holt dreimal einen Rückstand auf

Erzielte den Lörrach-Brombacher Ausgleich zum 3:3: Tim Heininger | Archivfoto: Gerd Gründl

Heute, 15:00 Uhr FV Lörrach-Brombach Lörrach-Br. SpVgg Gundelfingen/Wildtal Gufi/Wildtal 3 3 Abpfiff „Kämpferisch und von der Moral war das top“, lobte Thorsten Szesniak seine Landesliga-Fußballer des FV Lörrach-Brombach nach dem 3:3-Remis gegen die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. Nach intensiver erster Halbzeit ohne Tore war der FVLB im zweiten Abschnitt gut im Spiel, egalisierte zweimal einen Rückstand. In der Schlussphase „waren wir am Drücker“, so Szesniak. Das 3:2 aber legte der Tabellenzweite in der Nachspielzeit vor. Die Heimelf erzwang einen letzten Eckball, Tim Heininger traf zum 3:3. „Ein verdienter Punkt“, so Szesniak. Tore: 0:1 Di Chiara (55./ET), 1:1 Schwald (58.), 1:2 Meixner (68.), 2:2 Stahlhut (78./ET), 2:3 Barbullushi (90.+2), 3:3 Heininger (90.+3). Schiedsrichter: Gehring (Biberach).

Beim Einstand von Trainer Fahredin Zikolli kassierte Fußball-Landesligist FC Wittlingen mit 0:7 bei RW Stegen seine bisher höchste Saisonniederlage und ist ans Tabellenende gerutscht. Nach dem 0:2-Pausenrückstand gerieten die seit nunmehr 14 Spielen sieglosen Gäste unter die Räder.

Tore: 1:0 Rösch (13.), 2:0, 3:0 beide Tomic (42., 55.), 4:0 Khrikuli (65.), 5:0 Kaufman (67.), 6:0, 7:0 beide Fischer (77., 78.). Schiedsrichter: Warken (Meßkirch).