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FV Lörrach-Brombach holt dreimal einen Rückstand auf
von Badische Zeitung · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser
Erzielte den Lörrach-Brombacher Ausgleich zum 3:3: Tim Heininger | Archivfoto: Gerd Gründl
„Kämpferisch und von der Moral war das top“, lobte Thorsten Szesniak seine Landesliga-Fußballer des FV Lörrach-Brombach nach dem 3:3-Remis gegen die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. Nach intensiver erster Halbzeit ohne Tore war der FVLB im zweiten Abschnitt gut im Spiel, egalisierte zweimal einen Rückstand. In der Schlussphase „waren wir am Drücker“, so Szesniak. Das 3:2 aber legte der Tabellenzweite in der Nachspielzeit vor. Die Heimelf erzwang einen letzten Eckball, Tim Heininger traf zum 3:3. „Ein verdienter Punkt“, so Szesniak.
Beim Einstand von Trainer Fahredin Zikolli kassierte Fußball-Landesligist FC Wittlingen mit 0:7 bei RW Stegen seine bisher höchste Saisonniederlage und ist ans Tabellenende gerutscht. Nach dem 0:2-Pausenrückstand gerieten die seit nunmehr 14 Spielen sieglosen Gäste unter die Räder.
Auch das vierte Landesliga-Duell des TuS Binzen gegen den Bahlinger SC II verlief eng. Mit 1:2 hatten die TuS-Fußballer zum dritten Mal knapp das Nachsehen (bei einem Remis). Die Bahlinger kreierten in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus und lagen früh mit 1:0 vorne (4.). Nach Wiederbeginn fand Binzen besser ins Spiel, kam nach dem 0:2 aber erst in der letzten Minute der Nachspielzeit zum Anschlusstor.