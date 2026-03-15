 2026-03-13T07:45:35.464Z

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FV Lörrach-Brombach holt dreimal einen Rückstand auf

von Badische Zeitung · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser
Erzielte den Lörrach-Brombacher Ausgleich zum 3:3: Tim Heininger | Archivfoto: Gerd Gründl
Erzielte den Lörrach-Brombacher Ausgleich zum 3:3: Tim Heininger | Archivfoto: Gerd Gründl

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LL Südbaden - 2
Lörrach-Br.
Binzen
Wittlingen
Heute, 15:00 Uhr
FV Lörrach-Brombach
FV Lörrach-BrombachLörrach-Br.
SpVgg Gundelfingen/Wildtal
SpVgg Gundelfingen/WildtalGufi/Wildtal
3
3
Abpfiff
„Kämpferisch und von der Moral war das top“, lobte Thorsten Szesniak seine Landesliga-Fußballer des FV Lörrach-Brombach nach dem 3:3-Remis gegen die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. Nach intensiver erster Halbzeit ohne Tore war der FVLB im zweiten Abschnitt gut im Spiel, egalisierte zweimal einen Rückstand. In der Schlussphase „waren wir am Drücker“, so Szesniak. Das 3:2 aber legte der Tabellenzweite in der Nachspielzeit vor. Die Heimelf erzwang einen letzten Eckball, Tim Heininger traf zum 3:3. „Ein verdienter Punkt“, so Szesniak.

Tore: 0:1 Di Chiara (55./ET), 1:1 Schwald (58.), 1:2 Meixner (68.), 2:2 Stahlhut (78./ET), 2:3 Barbullushi (90.+2), 3:3 Heininger (90.+3). Schiedsrichter: Gehring (Biberach).

Gestern, 15:30 Uhr
FSV Rot-Weiß Stegen
FSV Rot-Weiß StegenStegen
FC Wittlingen
FC WittlingenWittlingen
7
0
Abpfiff
Beim Einstand von Trainer Fahredin Zikolli kassierte Fußball-Landesligist FC Wittlingen mit 0:7 bei RW Stegen seine bisher höchste Saisonniederlage und ist ans Tabellenende gerutscht. Nach dem 0:2-Pausenrückstand gerieten die seit nunmehr 14 Spielen sieglosen Gäste unter die Räder.

Tore: 1:0 Rösch (13.), 2:0, 3:0 beide Tomic (42., 55.), 4:0 Khrikuli (65.), 5:0 Kaufman (67.), 6:0, 7:0 beide Fischer (77., 78.). Schiedsrichter: Warken (Meßkirch).

Heute, 15:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC II
TuS Binzen
TuS BinzenBinzen
2
1
Abpfiff
Auch das vierte Landesliga-Duell des TuS Binzen gegen den Bahlinger SC II verlief eng. Mit 1:2 hatten die TuS-Fußballer zum dritten Mal knapp das Nachsehen (bei einem Remis). Die Bahlinger kreierten in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus und lagen früh mit 1:0 vorne (4.). Nach Wiederbeginn fand Binzen besser ins Spiel, kam nach dem 0:2 aber erst in der letzten Minute der Nachspielzeit zum Anschlusstor.

Tore: 1:0 Okebe (4.), 2:0 Uka (72.), 2:1 Rinza (90.+4). Schiedsrichter: Pötzsch (Durmersheim).