FV Lörrach-Brombach: Elias Schledowez nach Studium in den USA zurück

Elias Schledowez (links) und FVLB-Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach wird in der kommenden Saison mit Elias Schledowez einen weiteren U-19-Spieler in den Aktivbereich integerieren. Wie der Landesligist mitteilte, wird der 19-Jährige "nach einem einjährigen Football-Studium in den USA" nun in Mannheim weiter studieren, "möchte aber gerne im Team von Cheftrainer Fabio Muto weiter beim FVLB Fußball spielen". Neben den Einsätzen im Landesligateam des FVLB werde der Student ein Zweitspielrecht bei einem Club im Raum Mannheim beantragen, um dort unter der Woche zu trainieren zu können. "Sportchef Antonio Ratto freut sich, dass Elias trotz des auswärtigen Studienortes dem FVLB erhalten bleibt und weiter für den Grüttclub spielt", heißt es seitens des Vereins.