FV Lörrach-Brombach befördert Ben Feiertag

Der FV Lörrach-Brombach hat seinen Landesliga-Kader erneut erweitert, diesmal mit einem Eigengewächs: Ben Feiertag (18) wechselt aus dem Nachwuchsteam der U19 ab der kommenden Spielzeit in den Kader der ersten Mannschaft. "Der schnelle Außenverteidiger zeigte im Verbandsligateam der A-Junioren und auch schon bei Einsätzen in der U23 tolle Leistungen und möchte nun sein Talent und sein Können im Aktivbereich einbringen", heißt es seitens des FVLB. "Wir sind froh, wieder ein FVLB-Talent in den Aktivbereich integrieren zu können", so Sportchef Harald „Floyd“ Kleinhans. Feiertag spielte in dieser Runde sowohl für die U19 in der A-Junioren-Verbandsliga, als auch für die U23 in der Kreisliga A. Zudem kam er zu einem ersten Kurzeinsatz für das Männerteam in der Landesliga.