 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Kevin Kieweg

FV Löchgau will ungeschlagen bleiben, SKV Rutesheim vor Heimaufgabe

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, verspricht vor der Winterphase klare Kanten: Oben verteidigen FV Löchgau und SKV Rutesheim ihre Polepositionen, dahinter drängt ein kompakter Block um Öhringen und Oeffingen. Im Tabellenkeller zählt jeder Zähler – besonders für Pleidelsheim, die SGM Krumme Ebene und Kaisersbach.

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
14:30

SKV Rutesheim geht als erster Verfolger mit nur einem Punkt Rückstand auf die Spitze in das Heimspiel gegen den TSV Crailsheim. Die Gastgeber wollen ihre stabile Bilanz weiter schärfen, während Crailsheim im dichten Mittelfeld dringend Konstanz braucht.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
14:30

Der TSV Ilshofen empfängt die SGM Krumme Ebene am Neckar – ein Duell der unteren Tabellenhälfte. Ilshofen kann mit einem Heimsieg Abstand nach unten schaffen, die Gäste benötigen im Abstiegskampf ein Signal.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

Aufsteiger TSG Öhringen peilt gegen die SpVgg Satteldorf den nächsten Schritt zur Festigung des Spitzenrangs an. Satteldorf reist als Drittletzter an und steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
14:00

Die Sport-Union Neckarsulm misst sich mit Tabellenführer FV Löchgau, der nach 14 Spielen noch ungeschlagen ist. Für Neckarsulm wäre ein Punktgewinn ein wichtiger Impuls, Löchgau will den Vorsprung an der Tabellenspitze behaupten.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
14:30

Die SG Weinstadt trifft im direkten Nachbarschaftsduell der Tabelle auf den SV Leonberg/Eltingen. Weinstadt liegt knapp dahinter und kann mit einem Heimerfolg an den Gästen vorbeiziehen.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
14:30live

Der SV Kaisersbach braucht gegen den SSV Schwäbisch Hall dringend Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen. Hall rangiert im Mittelfeld und möchte nachlegen, um den Blick wieder nach oben richten zu können.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
14:30

Der TV Oeffingen geht als Vierter favorisiert in das Heimspiel gegen den GSV Pleidelsheim. Oeffingen zielt auf die Verfolgerplätze, Pleidelsheim kämpft als Schlusslicht um den Anschluss.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
14:30

Der TSV Heimerdingen 1910 empfängt die formstarke SG Schorndorf. Heimerdingen will sich von der Gefahrenzone lösen, Schorndorf könnte mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 020.11.2025, 13:00 Uhr
Timo BabicAutor