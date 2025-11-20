Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Kevin Kieweg
FV Löchgau will ungeschlagen bleiben, SKV Rutesheim vor Heimaufgabe
Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags
Der 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, verspricht vor der Winterphase klare Kanten: Oben verteidigen FV Löchgau und SKV Rutesheim ihre Polepositionen, dahinter drängt ein kompakter Block um Öhringen und Oeffingen. Im Tabellenkeller zählt jeder Zähler – besonders für Pleidelsheim, die SGM Krumme Ebene und Kaisersbach.
SKV Rutesheim geht als erster Verfolger mit nur einem Punkt Rückstand auf die Spitze in das Heimspiel gegen den TSV Crailsheim. Die Gastgeber wollen ihre stabile Bilanz weiter schärfen, während Crailsheim im dichten Mittelfeld dringend Konstanz braucht.
Der TSV Ilshofen empfängt die SGM Krumme Ebene am Neckar – ein Duell der unteren Tabellenhälfte. Ilshofen kann mit einem Heimsieg Abstand nach unten schaffen, die Gäste benötigen im Abstiegskampf ein Signal.
Aufsteiger TSG Öhringen peilt gegen die SpVgg Satteldorf den nächsten Schritt zur Festigung des Spitzenrangs an. Satteldorf reist als Drittletzter an und steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe.
Die Sport-Union Neckarsulm misst sich mit Tabellenführer FV Löchgau, der nach 14 Spielen noch ungeschlagen ist. Für Neckarsulm wäre ein Punktgewinn ein wichtiger Impuls, Löchgau will den Vorsprung an der Tabellenspitze behaupten.
Der SV Kaisersbach braucht gegen den SSV Schwäbisch Hall dringend Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen. Hall rangiert im Mittelfeld und möchte nachlegen, um den Blick wieder nach oben richten zu können.