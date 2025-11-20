FV Löchgau will ungeschlagen bleiben, SKV Rutesheim vor Heimaufgabe

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr SKV Rutesheim Rutesheim TSV Crailsheim Crailsheim 14:30 PUSH



SKV Rutesheim geht als erster Verfolger mit nur einem Punkt Rückstand auf die Spitze in das Heimspiel gegen den TSV Crailsheim. Die Gastgeber wollen ihre stabile Bilanz weiter schärfen, während Crailsheim im dichten Mittelfeld dringend Konstanz braucht.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 14:30 PUSH



Der TSV Ilshofen empfängt die SGM Krumme Ebene am Neckar – ein Duell der unteren Tabellenhälfte. Ilshofen kann mit einem Heimsieg Abstand nach unten schaffen, die Gäste benötigen im Abstiegskampf ein Signal.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen SpVgg Satteldorf Satteldorf 14:30 live PUSH



Aufsteiger TSG Öhringen peilt gegen die SpVgg Satteldorf den nächsten Schritt zur Festigung des Spitzenrangs an. Satteldorf reist als Drittletzter an und steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe.



Die Sport-Union Neckarsulm misst sich mit Tabellenführer FV Löchgau, der nach 14 Spielen noch ungeschlagen ist. Für Neckarsulm wäre ein Punktgewinn ein wichtiger Impuls, Löchgau will den Vorsprung an der Tabellenspitze behaupten.



Die SG Weinstadt trifft im direkten Nachbarschaftsduell der Tabelle auf den SV Leonberg/Eltingen. Weinstadt liegt knapp dahinter und kann mit einem Heimerfolg an den Gästen vorbeiziehen.



Der SV Kaisersbach braucht gegen den SSV Schwäbisch Hall dringend Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen. Hall rangiert im Mittelfeld und möchte nachlegen, um den Blick wieder nach oben richten zu können.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr TV Oeffingen Oeffingen GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 14:30 PUSH



Der TV Oeffingen geht als Vierter favorisiert in das Heimspiel gegen den GSV Pleidelsheim. Oeffingen zielt auf die Verfolgerplätze, Pleidelsheim kämpft als Schlusslicht um den Anschluss.



Der TSV Heimerdingen 1910 empfängt die formstarke SG Schorndorf. Heimerdingen will sich von der Gefahrenzone lösen, Schorndorf könnte mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.