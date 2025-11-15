 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Sven Ebert

FV Löchgau verteidigt Spitze, GSV Pleidelsheim mit wildem 4:3

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Ein Spieltag der knappen Entscheidungen: Der Spitzenreiter FV Löchgau behauptete die Führung mit kühler Effizienz, Verfolger SKV Rutesheim blieb auswärts stabil, und Aufsteiger TSG Öhringen sammelte im Verfolgerfeld einen wertvollen Auswärtssieg. Gleichzeitig setzte GSV Pleidelsheim mit einem wilden Comeback ein Lebenszeichen im Keller, während Satteldorf trotz später Aufholjagd leer ausging.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
0
0

Ein intensives, aber torloses Duell, in dem beide Defensivreihen die Oberhand behielten und klare Möglichkeiten Mangelware blieben. Die Gelb-Rote Karte gegen Tim Messner (77.) prägte die Schlussphase, änderte aber nichts am Ergebnis.

Heute, 14:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
4
3
Abpfiff

Nach frühem 0:2 durch Sebastian Bortel (4.) und Salvatore Pellegrino (8.) drehte Pleidelsheim mit Treffern von Robin Slawig (23.), Jan Schlipf (26.), Marvin Porubek (40.) und Daniel Pfeiffer (45.) das Spiel. Heimerdingen kam durch Bortel (70.) noch heran, mehr ließ der Gastgeber nicht zu.

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
2
3
Abpfiff
+Video

Oeffingen legte über Kevin Kloos (19.), Leonis Memaj (25.) und Mardoche Benjamin Calemba (68.) vor, ehe Satteldorf durch Baris Yerlikaya (76.) und Benjamin Utz (80.) verkürzte. Am Ende fehlte der Heimmannschaft die Zeit für den Ausgleich.

Heute, 14:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
0
1
Abpfiff

Lorik Makolli (29.) entschied ein defensiv geprägtes Spiel zugunsten der Gäste aus Öhringen. Leonberg/Eltingen drückte nach der Pause, fand jedoch keinen Weg durch die stabile Ordnung des Aufsteigers.

Heute, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
2
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter blieb abgeklärt: Furkan Yumurtaoglu (33.) brach den Bann, Tim Schwara (73.) sorgte für die Entscheidung. Kaisersbach mühte sich vergeblich um Anschluss.

Heute, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
1
3
Abpfiff

Rutesheim stellte die Weichen spät und effizient: Tim Rudloff traf früh per Foulelfmeter (12.), Laurin Stütz legte nach (85.), ehe ein Eigentor von Niclas Bergemann (88.) die Partie entschied. Für Hall verkürzte Firat Doganay (90.+3) in der Nachspielzeit.

Morgen, 14:30 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
14:30

SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf SG Weinstadt in einem richtungsweisenden Kellerduell. Fehlervermeidung und Standardschärfe sind oberstes Gebot, weil die Partie über schmale Kanten kippen kann.

Morgen, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
15:30

SG Schorndorf bekommt es mit Sport-Union Neckarsulm zu tun – ein Treffen zweier Mannschaften mit klaren Konterqualitäten. Wer die Restverteidigung stabil hält und die erste Pressinglinie sauber überspielt, nimmt die knappen Punkte mit.

