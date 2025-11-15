FV Löchgau verteidigt Spitze, GSV Pleidelsheim mit wildem 4:3

Ein Spieltag der knappen Entscheidungen: Der Spitzenreiter FV Löchgau behauptete die Führung mit kühler Effizienz, Verfolger SKV Rutesheim blieb auswärts stabil, und Aufsteiger TSG Öhringen sammelte im Verfolgerfeld einen wertvollen Auswärtssieg. Gleichzeitig setzte GSV Pleidelsheim mit einem wilden Comeback ein Lebenszeichen im Keller, während Satteldorf trotz später Aufholjagd leer ausging.
Ein intensives, aber torloses Duell, in dem beide Defensivreihen die Oberhand behielten und klare Möglichkeiten Mangelware blieben. Die Gelb-Rote Karte gegen Tim Messner (77.) prägte die Schlussphase, änderte aber nichts am Ergebnis.
---
Nach frühem 0:2 durch Sebastian Bortel (4.) und Salvatore Pellegrino (8.) drehte Pleidelsheim mit Treffern von Robin Slawig (23.), Jan Schlipf (26.), Marvin Porubek (40.) und Daniel Pfeiffer (45.) das Spiel. Heimerdingen kam durch Bortel (70.) noch heran, mehr ließ der Gastgeber nicht zu.
---
Oeffingen legte über Kevin Kloos (19.), Leonis Memaj (25.) und Mardoche Benjamin Calemba (68.) vor, ehe Satteldorf durch Baris Yerlikaya (76.) und Benjamin Utz (80.) verkürzte. Am Ende fehlte der Heimmannschaft die Zeit für den Ausgleich.
---
Lorik Makolli (29.) entschied ein defensiv geprägtes Spiel zugunsten der Gäste aus Öhringen. Leonberg/Eltingen drückte nach der Pause, fand jedoch keinen Weg durch die stabile Ordnung des Aufsteigers.
---
Der Spitzenreiter blieb abgeklärt: Furkan Yumurtaoglu (33.) brach den Bann, Tim Schwara (73.) sorgte für die Entscheidung. Kaisersbach mühte sich vergeblich um Anschluss.
---
Rutesheim stellte die Weichen spät und effizient: Tim Rudloff traf früh per Foulelfmeter (12.), Laurin Stütz legte nach (85.), ehe ein Eigentor von Niclas Bergemann (88.) die Partie entschied. Für Hall verkürzte Firat Doganay (90.+3) in der Nachspielzeit.
---
SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf SG Weinstadt in einem richtungsweisenden Kellerduell. Fehlervermeidung und Standardschärfe sind oberstes Gebot, weil die Partie über schmale Kanten kippen kann.
SG Schorndorf bekommt es mit Sport-Union Neckarsulm zu tun – ein Treffen zweier Mannschaften mit klaren Konterqualitäten. Wer die Restverteidigung stabil hält und die erste Pressinglinie sauber überspielt, nimmt die knappen Punkte mit.
__________________________________________________________________________________________________
