FV Löchgau verpasst am Abend den Sprung an die Spitze

Der siebte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, wurde mit einem torlosen Remis eröffnet. Während der FV Löchgau dadurch ungeschlagen blieb, holte der SV Leonberg/Eltingen das erste Remis der Saison.

Es war ein umkämpftes Abendspiel, welches allerdings am Ende ohne Tore und somit auch ohne Sieger blieb. Für Löchgau ist es bereits das zweite Remis im siebten Spiel. Die Gäste teilen erstmals in dieser Spielzeit die Punkte.

Morgen, 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim TSV Crailsheim Crailsheim 15:30 PUSH



Pleidelsheim empfängt TSV Crailsheim. Während Pleidelsheim bislang ohne Punkte dasteht und dringend einen Erfolg benötigt, möchte Crailsheim seine Form verbessern und auswärts Boden gutmachen. Beide Teams werden defensiv organisiert agieren, um kein frühes Gegentor zuzulassen.

Morgen, 15:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen SG Weinstadt SG Weinstadt 15:30 PUSH



TSG Öhringen tritt gegen SG Weinstadt an. Öhringen möchte nach drei Siegen in den vergangenen sechs Spielen die Platzierung im oberen Tabellenbereich weiter festigen. Weinstadt, im Mittelfeld angesiedelt, hofft auf einen Auswärtssieg, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.



Neckarsulm empfängt SV Kaisersbach. Die Gastgeber kämpfen als Tabellenschlusslicht um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Kaisersbach einen Sieg benötigt, um nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Das Spiel verspricht intensiven Zweikampf und taktische Disziplin.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen TSV Ilshofen Ilshofen 15:00 PUSH



TV Oeffingen empfängt TSV Ilshofen. Oeffingen will die Serie ohne Sieg verbessern und Punkte sammeln, um sich vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Ilshofen strebt ebenfalls nach einem Erfolg, um den Anschluss an das Mittelfeld zu wahren und Druck auf die oberen Teams auszuüben.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 15:15 live PUSH



SpVgg Satteldorf trifft auf SGM Krumme Ebene am Neckar. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld und möchten mit einem Sieg Boden gutmachen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch, wobei jede Mannschaft auf Konterchancen achten wird.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen SKV Rutesheim Rutesheim 15:30 PUSH



TSV Heimerdingen 1910 empfängt SKV Rutesheim. Tabellenführer Rutesheim will die Spitzenposition verteidigen, während Heimerdingen dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. Ein taktisch geprägtes Spiel mit hoher Intensität ist zu erwarten.