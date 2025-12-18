FV Löchgau ungeschlagen, starke Aufsteiger und harter Abstiegskampf

– Foto: Jacqueline Maier

Die Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht mit klarer, aber keineswegs endgültiger Statik in die Rückrunde. Nach 16 von 30 Spieltagen führt der SKV Rutesheim das Klassement an, doch der noch ungeschlagene FV Löchgau mit einem Spiel weniger sowie Aufsteiger TSG Öhringen halten den Druck hoch. Zugleich ist der Tabellenkeller so eng zusammengerückt, dass selbst ein vermeintlich komfortabler Vorsprung binnen weniger Wochen zusammenschmelzen kann.

Turbulenter Herbst mit Torfestivals und starken Neulingen

Der Auftakt setzte den Ton: Löchgau eröffnete mit einem 5:0 gegen den SSV Schwäbisch Hall, Aufsteiger TSG Öhringen siegte 4:1 in Pleidelsheim, während die SGM Krumme Ebene beim 0:5 gegen Rutesheim früh die Härte der Klasse zu spüren bekam. Die Neulinge mischten von Beginn an im Vorderfeld mit: SG Schorndorf meldete sich mit einem 4:3 gegen Oeffingen und einem 4:2 gegen Weinstadt, Leonberg/Eltingen mit einem 3:0 gegen Ilshofen und einem 4:1 gegen Kaisersbach. Weinstadt wiederum lieferte Schlagabtausch um Schlagabtausch – vom 4:3 gegen Neckarsulm über das 5:1 gegen Crailsheim bis zum spektakulären 4:5 in Rutesheim. Auch Oeffingen steht für Offensivfußball: Das 3:2 gegen Öhringen, das 5:2 gegen Ilshofen und das 8:1 gegen Crailsheim unterstreichen das. Dazwischen setzten etablierte Kräfte wie Schwäbisch Hall, Ilshofen oder Absteiger Heimerdingen Akzente – etwa mit Halls 4:0 gegen Pleidelsheim, Heimerdingens 5:0 gegen Satteldorf oder Ilshofens 4:0 gegen Leonberg/Eltingen zum Ende der Hinrunde.

Spitzenduo Rutesheim und Löchgau gibt den Takt vor

An der Spitze hat sich ein Fernduell herausgebildet: Rutesheim überwintert mit 37 Punkten aus 16 Spielen auf Platz eins, dicht gefolgt vom noch ungeschlagenen FV Löchgau, der mit 35 Zählern und einer Partie weniger lauert. Der SKV legte mit sechs Siegen zum Start los, gewann klar in Krumme Ebene (5:0), gegen Pleidelsheim (2:0) und bei Heimerdingen (3:1) und setzte mit dem 6:0 gegen Kaisersbach und dem 3:0 gegen die SGM Krumme Ebene markante Schlusspunkte. Verwundbar zeigte sich der Tabellenführer in den Niederlagen bei Aufsteiger Öhringen (0:2), in Ilshofen (1:2) und beim 0:1 gegen Oeffingen – sowie im 2:2 im Spitzenspiel gegen Löchgau. Die Löchgauer beeindrucken mit defensiver Stabilität und Effizienz: 36:11 Tore, Kantersiege wie das 5:0 gegen Schwäbisch Hall, das 4:1 gegen Crailsheim und das 3:0 in Weinstadt, dazu bislang fünf Remis, unter anderem in Heimerdingen, Ilshofen und Rutesheim. Aufsteiger Öhringen mischt mit 32 Punkten ernsthaft um mindestens den Relegationsplatz mit, hat Löchgau nur knapp 0:1 unterlegen, Rutesheim aber 2:0 bezwungen, Kaisersbach 4:0 geschlagen und Satteldorf 4:0 abgefertigt. Dahinter bildet sich mit Weinstadt, Oeffingen und Schorndorf ein breiter Block, der auf einen Ausrutscher des Spitzentrios hofft, realistischerweise aber vor allem das obere Tabellendrittel absichern will.