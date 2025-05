FV Löchgau und GSV Pleidelsheim landen Erfolge

In einer torreichen Begegnung vor 80 Zuschauern sicherte sich der GSV Pleidelsheim einen Auswärtssieg beim Tabellenletzten. Robin Bender brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Patrick Sirch legte in der 38. Minute das 2:0 nach. Noch vor der Pause erhöhte Aaron Hachmann in der 42. Minute auf 3:0. Der SV Breuningsweiler stemmte sich gegen die Niederlage: Adrian Haas verkürzte in der 53. Minute auf 1:3. Doch Tim Ranzinger stellte in der 63. Minute den alten Abstand wieder her. Der späte Treffer von Mario Mutic in der 89. Minute änderte am Ausgang der Partie nichts mehr.

