FV Löchgau unaufhaltsam: Mit Torfestival an die Tabellenspitze

– Foto: Sven Ebert

In der Landesliga, Staffel 1, wurde heute mit dem Auftakt des 26. Spieltags ein weiteres Kapitel im packenden Titelrennen geschrieben. Während der Kampf um die Meisterschaft in seine entscheidende Phase eintritt, bot die erste Begegnung des Spieltags alles, was den Fußball ausmacht: frühe Hoffnungen, eine Aufholjagd und die Stärke eines neuen Tabellenführers.

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Vor 300 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von Beginn an hielt, was sie versprach. Der Außenseiter aus Pleidelsheim suchte mutig seine Chance und belohnte sich früh für sein engagiertes Auftreten. Das erste Tor der Partie erzielte Patrick Sirch in der 10. Minute zur 1:0-Führung für den GSV Pleidelsheim. Den Ausgleich zum 1:1 markierte Ivanilson Guerra Matias in der 34. Minute für den FV Löchgau. Noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Begegnung komplett, als Mario Andric in der 42. Minute das 1:2 erzielte. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Ivanilson Guerra Matias in der 66. Minute auf 1:3. Den Vorsprung baute Medin Bulic in der 75. Minute mit dem Treffer zum 1:4 weiter aus. In der Schlussphase keimte beim Gastgeber noch einmal kurz Hoffnung auf, nachdem Patrick Sirch in der 88. Minute das 2:4 erzielte. Den Schlusspunkt zum 2:5-Endstand setzte jedoch Lukas Aras in der Nachspielzeit (90.+3). ---

Morgen, 15:30 Uhr SKV Rutesheim Rutesheim TSV Ilshofen Ilshofen 15:30 PUSH

SKV Rutesheim geht als Tabellenführer mit 59 Punkten in dieses Spiel und spürt den Atem von FV Löchgau dicht im Nacken. Der Vorsprung ist schmal, die Lage also eindeutig: Zuhause darf der Spitzenreiter kaum etwas liegenlassen. Gleichzeitig kommt mit TSV Ilshofen ein Gegner, der mit 42 Punkten auf Rang vier steht und damit noch immer zur erweiterten Spitzengruppe gehört. Ilshofen reist nicht als Statist an, sondern als Mannschaft, die einem Favoriten den Abend schwer machen kann. Für Rutesheim ist dieses Spiel eine Bewährungsprobe im Titelkampf, für Ilshofen die Chance, in das obere Feld noch einmal mit Nachdruck hineinzustoßen. Die Gastgeber tragen den Druck, die Gäste die Hoffnung. Genau das macht diese Partie so reizvoll. Wer hier die Kontrolle gewinnt, gewinnt womöglich weit mehr als nur drei Punkte. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim TV Oeffingen Oeffingen 15:30 PUSH

Dieses Duell lebt von seiner engen Tabellenkonstellation. TSV Crailsheim ist Elfter mit 33 Punkten, TV Oeffingen folgt direkt dahinter mit 32. Ein Sieg könnte also nicht nur drei Punkte bringen, sondern auch ein kleines Abrücken aus der grauen Zone des unteren Mittelfelds. Beide Mannschaften stehen nicht im absoluten Keller, aber weit genug unten, um den Druck im Saisonendspurt deutlich zu spüren. Gerade deshalb ist dieses Spiel so wichtig. Crailsheim kann vor eigenem Publikum eine kleine Lücke schaffen, Oeffingen mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen. Es ist kein Duell um Glanz und große Titelbilder, sondern eines um Sicherheit, Ruhe und Richtung. Solche Spiele tragen oft eine besondere Härte, weil beide Seiten wissen, was ein Erfolg in diesen Wochen bedeuten kann. ---

SV Leonberg/Eltingen steht mit 35 Punkten auf Rang acht und hat sich als Aufsteiger eine ordentliche Ausgangslage erarbeitet. Doch echte Entspannung gibt es in dieser verdichteten Tabellenregion nicht. Sport-Union Neckarsulm kommt als Sechster mit 38 Punkten und liegt nur wenige Zähler vor den Gastgebern. Ein Heimsieg würde Leonberg/Eltingen plötzlich ganz nah an die obere Hälfte herantragen, ein Auswärtssieg würde Neckarsulm seine Position festigen. Es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die weder ganz oben noch ganz unten stehen, aber beide noch viel gewinnen können. Neckarsulm bringt die leicht bessere tabellarische Ausgangslage mit, Leonberg/Eltingen das eigene Publikum und die Chance, als Aufsteiger ein weiteres starkes Kapitel zu schreiben. Die Partie verspricht Enge, Intensität und eine Menge Bedeutung für das Mittelfeld der Liga. ---

Zwischen SSV Schwäbisch Hall und TSG Öhringen liegt in der Tabelle nur ein kleiner Abstand, in der Gefühlslage aber womöglich ein ganzer Spieltag. Öhringen steht mit 40 Punkten auf Rang fünf und darf weiter auf ein sehr starkes Saisonfinale hoffen. Schwäbisch Hall ist Siebter mit 37 Punkten und könnte mit einem Heimsieg direkt aufschließen. Genau deshalb ist diese Partie mehr als nur ein ordentliches Landesliga-Spiel – sie ist ein direkter Griff nach oben. Für Schwäbisch Hall wäre ein Sieg ein kräftiges Signal an die Konkurrenz, für Öhringen die Bestätigung, dass der Platz im oberen Bereich verdient verteidigt wird. In solchen Duellen geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Deutungshoheit: Wer darf weiter nach oben schauen, wer muss sich stärker nach hinten absichern? Die Antwort darauf könnte dieser Nachmittag mit Nachdruck liefern. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SG Weinstadt SG Weinstadt 15:00 PUSH

Für SV Kaisersbach ist die Lage nahezu existenziell. Mit 15 Punkten auf Rang 16 braucht die Mannschaft tatsächlich fast schon ein Wunder, um die Liga noch zu halten. Jedes Heimspiel ist deshalb eine letzte Gelegenheit, jede weitere Niederlage eine neue Belastung. SG Weinstadt kommt mit 34 Punkten und damit in deutlich besserer Position, aber auch nicht mit völliger Sorglosigkeit. Die Gäste wollen sich weiter vom gefährlichen Bereich fernhalten und dürfen diese Aufgabe nicht leicht nehmen. Gerade das macht die Partie so spannend. Kaisersbach wird alles in dieses Spiel werfen müssen, weil die Zeit davonläuft. Weinstadt dagegen weiß, dass ein Auswärtssieg fast schon die halbe Miete für einen ruhigen Saisonendspurt wäre. Zwischen Verzweiflung und Vernunft, zwischen letzter Hoffnung und nüchternem Pflichtsieg liegt die eigentliche Dramatik dieses Duells. ---

SpVgg Satteldorf steht mit 27 Punkten auf Rang 14 und kann sich keine ruhigen Wochen leisten. Der Abstand nach unten ist klein, die Zahl der verbleibenden Chancen ebenfalls. Umso härter ist die Aufgabe, denn SG Schorndorf reist als Dritter mit 46 Punkten an und darf sich noch immer Hoffnungen auf einen ganz starken Saisonabschluss machen. Die Gäste gehören klar zum oberen Feld, die Gastgeber kämpfen ums sportliche Überleben. Für Satteldorf ist dieses Heimspiel eine Bewährungsprobe mit offenem Visier. Ein Punkt gegen Schorndorf wäre bereits wertvoll, ein Sieg ein gewaltiger Befreiungsschlag. Schorndorf wiederum weiß, dass man solche Spiele gewinnen muss, wenn man vorne ernsthaft mitreden will. Die Tabellenlage ist eindeutig, der emotionale Druck aber auf beiden Seiten enorm. Genau daraus kann ein sehr intensiver Nachmittag entstehen. ---

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:30 PUSH

Auch für die SGM Krumme Ebene am Neckar ist die Lage dramatisch. Mit 15 Punkten auf Rang 15 braucht auch sie im Keller fast schon ein Wunder, um den Absturz noch abzuwenden. Jeder weitere Spieltag ohne Sieg frisst Hoffnung auf. Nun kommt mit TSV Heimerdingen 1910 ein Gegner, der mit 34 Punkten auf Rang neun steht und sich mit einem Auswärtserfolg weiter absichern könnte. Für die Gäste ist es also kein Spiel ohne Druck, aber eben eines mit deutlich günstigerer Ausgangslage. Für die SGM ist dieses Heimspiel eine jener letzten Gelegenheiten, in denen die Saison noch einmal gedreht werden könnte. Heimerdingen hat die Chance, die Sorgen weiter zu verkleinern und Ruhe in die Schlussphase zu bringen. Zwischen den Gastgebern und den Gästen liegt tabellarisch eine große Lücke – auf dem Platz aber oft nur eine einzige Entscheidung.