Allgemeines
FV Löchgau setzt sich an die Spitze – SV Leonberg/Eltingen in Torlaune

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Die Landesliga, Staffel 1, bot in der heutigen Fortsetzung des 5. Spieltags gleich mehrere emotionale Höhepunkte. Löchgau übernahm mit einem knappen Heimsieg die Tabellenführung, Leonberg/Eltingen feierte ein wahres Offensivspektakel und Pleidelsheim bleibt auch nach fünf Partien ohne Zähler.

Gestern, 19:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
0
1
Abpfiff

Neckarsulm bleibt weiter bei nur drei Punkten. Im Heimspiel gegen den TSV Ilshofen zog die Sport-Union knapp mit 0:1 den Kürzeren und bleibt danach weiter im Tabellenkeller. Den Treffer des Spiels erzielte Ilshofens Maximilian Krieger rund zehn Minuten vor dem Ende.

Heute, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
1
0
Abpfiff

Vor 80 Zuschauern erlebte Löchgau einen Geduldskampf gegen die SGM Krumme Ebene. Beide Teams neutralisierten sich lange, ehe in der 56. Minute der entscheidende Moment kam: Janis Feufel traf zum 1:0. Mit diesem Treffer stellte er die Weichen auf Sieg. Die Gäste versuchten in der Schlussphase alles, doch Löchgau verteidigte den Vorsprung entschlossen. Dank dieses Erfolgs bleibt der FV ungeschlagen und setzt sich mit 13 Punkten an die Tabellenspitze, während die SGM mit nur drei Zählern weiter im Tabellenkeller festhängt.

Heute, 15:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
1
2
Abpfiff

Das Spiel begann denkbar unglücklich für Pleidelsheim, als ein Eigentor von Patrick Sirch in der 14. Minute den Gästen aus Kaisersbach die Führung schenkte. Nur zwölf Minuten später keimte Hoffnung auf, als Robin Slawig in der 26. Minute den Ausgleich erzielte. Doch die Freude hielt nicht lange: Kevin Lee Justin Lütticke brachte Kaisersbach in der 28. Minute wieder in Front. In einer intensiven Partie fehlte den Gastgebern das Durchsetzungsvermögen, um erneut zurückzukommen. Kaisersbach nahm mit dem 2:1-Auswärtssieg wichtige Punkte mit.

Heute, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
5
3
Abpfiff

Was für ein Torfestival in Leonberg! Schon nach drei Minuten eröffnete Marvin Hampel den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung. Marco Seufert erhöhte in der 26. Minute auf 2:0, ehe Patrik Hofmann nur fünf Minuten später das 3:0 folgen ließ. Leonberg spielte sich in einen Rausch, und erneut Hampel stellte in der 35. Minute auf 4:0. Crailsheim war angeschlagen, meldete sich aber noch vor der Pause zurück: Daniele Hüttl verkürzte in der 43. Minute auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel setzte Leonberg sofort nach: Marco Seufert traf in der 53. Minute zum 5:1. Doch Crailsheim zeigte Moral. Hüttl verkürzte in der 63. Minute erneut, und nur zwei Minuten später ließ Louis Hermann das 5:3 folgen. Die Schlussphase war geprägt von Kampf und Spannung, doch Leonberg brachte den Sieg über die Zeit.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
15:00

TV Oeffingen (0 Punkte) empfängt TSG Öhringen (10 Punkte). Öhringen als Aufsteiger strebt nach dem dritten Sieg, Oeffingen auf den ersten Erfolg der Saison.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
15:00

Heimerdingen (5 Punkte) trifft auf Weinstadt (6 Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld der Liga Boden gutmachen.

Morgen, 15:15 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
15:15live

Satteldorf (4 Punkte) empfängt Schwäbisch Hall (6 Punkte). Satteldorf hofft auf eine Stabilisierung nach durchwachsenen Spielen, Schwäbisch Hall will die obere Tabellenhälfte festigen.

Morgen, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
15:30

Schorndorf (9 Punkte) empfängt Tabellenführer Rutesheim (12 Punkte). Rutesheim möchte die makellose Bilanz verteidigen, Schorndorf im Heimspiel dagegen ein Zeichen setzen.

