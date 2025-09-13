FV Löchgau setzt sich an die Spitze – SV Leonberg/Eltingen in Torlaune

Das Spiel begann denkbar unglücklich für Pleidelsheim, als ein Eigentor von Patrick Sirch in der 14. Minute den Gästen aus Kaisersbach die Führung schenkte. Nur zwölf Minuten später keimte Hoffnung auf, als Robin Slawig in der 26. Minute den Ausgleich erzielte. Doch die Freude hielt nicht lange: Kevin Lee Justin Lütticke brachte Kaisersbach in der 28. Minute wieder in Front. In einer intensiven Partie fehlte den Gastgebern das Durchsetzungsvermögen, um erneut zurückzukommen. Kaisersbach nahm mit dem 2:1-Auswärtssieg wichtige Punkte mit.

Was für ein Torfestival in Leonberg! Schon nach drei Minuten eröffnete Marvin Hampel den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung. Marco Seufert erhöhte in der 26. Minute auf 2:0, ehe Patrik Hofmann nur fünf Minuten später das 3:0 folgen ließ. Leonberg spielte sich in einen Rausch, und erneut Hampel stellte in der 35. Minute auf 4:0. Crailsheim war angeschlagen, meldete sich aber noch vor der Pause zurück: Daniele Hüttl verkürzte in der 43. Minute auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel setzte Leonberg sofort nach: Marco Seufert traf in der 53. Minute zum 5:1. Doch Crailsheim zeigte Moral. Hüttl verkürzte in der 63. Minute erneut, und nur zwei Minuten später ließ Louis Hermann das 5:3 folgen. Die Schlussphase war geprägt von Kampf und Spannung, doch Leonberg brachte den Sieg über die Zeit.

---