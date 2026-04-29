FV Löchgau jagt Primus Rutesheim, Abstiegsgipfel in Pleidelsheim

– Foto: Jacqueline Maier

Am 25. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, zieht sich die Spannung durch die gesamte Tabelle. SKV Rutesheim führt, doch FV Löchgau lauert dicht dahinter, während SG Schorndorf und TSV Ilshofen auf Ausrutscher hoffen. Dahinter geht es um Ordnung, Rhythmus und Selbstbehauptung. Im Keller kämpfen mehrere Mannschaften gegen das Abrutschen, jede Partie trägt Gewicht, jede Woche verändert Stimmungen. Es ist ein Spieltag, in dem vieles offen ist und in dem Ergebnisse sofort neue Unruhe oder neue Hoffnung auslösen können.

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Für Sport-Union Neckarsulm ist dieses Heimspiel nach dem herben 0:5 in Crailsheim eine wichtige Reaktion auf einen schmerzhaften Rückschlag. Mit 35 Punkten steht die Mannschaft im Mittelfeld, darf sich aber keine neue Unruhe leisten. SGM Krumme Ebene am Neckar verlor zuletzt 1:4 gegen SG Schorndorf und steckt mit 15 Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest. Das Hinspiel gewann Neckarsulm mit 2:1. Für die Gastgeber geht es um Stabilität und die Rückkehr zu mehr Kontrolle, für die Gäste um Widerstand und die vielleicht letzte Chance, noch einmal sichtbar in den Abstiegskampf einzugreifen. ---

Morgen, 19:30 Uhr FV Löchgau FV Löchgau TSV Ilshofen Ilshofen 19:30 live PUSH

Hier trifft der Tabellenzweite auf den Vierten – und damit auf ein Spiel mit echtem Spitzengruppencharakter. FV Löchgau verlor zuletzt überraschend 0:1 in Satteldorf und steht nun bei 53 Punkten, drei hinter Rutesheim. TSV Ilshofen kommt nach dem klaren 5:1 gegen SG Weinstadt mit breiter Brust und 42 Punkten nach Löchgau. Das Hinspiel endete 1:1. Für Löchgau ist dieses Heimspiel fast schon Pflicht, wenn der Druck auf den Spitzenreiter hoch bleiben soll. Ilshofen kann mit einem Auswärtssieg ein gewaltiges Signal senden und sich noch stärker in die obere Zone hineinspielen. ---

Morgen, 19:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen TSV Crailsheim Crailsheim 19:30 PUSH

Diese Partie riecht nach offenem Schlagabtausch. TSV Heimerdingen 1910 gewann zuletzt spektakulär 4:3 in Schwäbisch Hall und steht mit 33 Punkten knapp vor TSV Crailsheim, das beim furiosen 5:0 gegen Neckarsulm ein starkes Ausrufezeichen setzte. Die Gäste haben 32 Punkte, das Hinspiel gewannen sie mit 3:1. Damit ist die Ausgangslage klar: Zwei direkte Nachbarn messen sich in einem Spiel, das über Anschluss, Selbstvertrauen und Richtung entscheiden kann. Heimerdingen will den Schwung des vergangenen Spieltags mitnehmen, Crailsheim den nächsten Schritt machen und an einem Konkurrenten vorbeiziehen. ---

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen SV Kaisersbach Kaisersbach 15:30 PUSH

TSG Öhringen musste zuletzt beim 0:2 in Rutesheim einen Dämpfer hinnehmen, bleibt mit 37 Punkten aber im erweiterten oberen Mittelfeld. SV Kaisersbach kassierte beim 1:5 gegen TV Oeffingen die nächste schwere Niederlage und verharrt bei 15 Punkten am Tabellenende. Auch das Hinspiel sprach klar für Öhringen, das damals 4:0 gewann. Für die Gastgeber ist dieses Spiel die Chance, den Anschluss an die oberen Plätze zu halten und verlorenes Terrain sofort zurückzuholen. Für Kaisersbach geht es längst nicht mehr nur um einen Spieltag, sondern um das verzweifelte Ringen gegen das Abreißenlassen. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

Der Tabellenführer reist mit der Wucht eines 2:0 gegen Öhringen an. SKV Rutesheim steht bei 56 Punkten und hat die Spitze mit beeindruckender Konstanz verteidigt. SG Weinstadt dagegen ging zuletzt in Ilshofen mit 1:5 unter und steht mit 34 Punkten in einer Zone, in der man weder ganz frei noch ganz in Gefahr ist. Das Hinspiel gewann Rutesheim in einem wilden Spiel mit 5:4. Genau das macht diese Partie so reizvoll: Weinstadt weiß, dass man dem Spitzenreiter wehtun kann. Rutesheim wiederum will keine Einladung an die Verfolger schicken. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:00 live PUSH

Beide Mannschaften blicken eher nach unten als nach oben, und genau deshalb hat dieses Spiel Schärfe. GSV Pleidelsheim verlor zuletzt 1:4 in Leonberg/Eltingen und steht mit 25 Punkten nur knapp vor den gefährlicheren Regionen. SpVgg Satteldorf überraschte mit dem 1:0 gegen Löchgau und geht mit 27 Punkten in dieses Auswärtsspiel. Das Hinspiel gewann Satteldorf deutlich mit 5:1. Pleidelsheim braucht zuhause ein anderes Gesicht, um sich Luft zu verschaffen. Satteldorf kann mit einem weiteren Erfolg einen kleinen, aber wertvollen Abstand zwischen sich und die unmittelbare Abstiegsangst schieben. ---

TV Oeffingen kommt mit Rückenwind nach dem 5:1 in Kaisersbach und hat sich auf 29 Punkte geschoben. SSV Schwäbisch Hall dagegen erlitt beim 3:4 gegen Heimerdingen einen schmerzhaften Rückschlag und steht bei 37 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1. Für Oeffingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich weiter aus dem unteren Bereich herauszuarbeiten und ein echtes Polster aufzubauen. Schwäbisch Hall braucht nach dem wilden vergangenen Wochenende wieder mehr Ordnung. Es ist ein Spiel zwischen Aufatmen und neuem Druck – und genau das macht es so brisant. ---

Zum Abschluss wartet ein Duell aus dem oberen Mittelfeld, das mehr Bedeutung trägt, als es auf den ersten Blick scheint. SG Schorndorf gewann zuletzt souverän 4:1 bei der SGM Krumme Ebene am Neckar und festigte mit 45 Punkten Rang drei. SV Leonberg/Eltingen setzte sich mit 4:1 gegen Pleidelsheim durch und steht nun bei 34 Punkten. Das Hinspiel gewann Schorndorf mit 3:1. Für die Gastgeber geht es darum, die starke Position hinter dem Spitzenduo zu behaupten. Leonberg/Eltingen kann dagegen mit einem Auswärtssieg in eine Zone vorstoßen, in der sich eine Saison noch einmal deutlich heller anfühlen würde.