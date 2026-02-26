FV Löchgau jagt Platz eins, Abstiegskampf beim SV Kaisersbach

Dieses Nachholspiel am Samstag, 28.02.26, 14:00 Uhr ist das klare Spitzenspiel des Wochenendes. FV Löchgau reist als Tabellenzweiter mit 35 Punkten aus 15 Spielen und einer beeindruckenden Bilanz von 10 Siegen, 5 Unentschieden, 0 Niederlagen an. Dazu kommt ein starkes Torverhältnis von 36:11 – eine Mannschaft, die nicht nur punktet, sondern über weite Strecken der Saison auch kaum Schwäche gezeigt hat. Die Ausgangslage ist glasklar: Mit einem Sieg würde Löchgau auf 38 Punkte springen und damit an SKV Rutesheim (37 Punkte aus 16 Spielen) vorbeiziehen. Mehr Druck kann ein Nachholspiel kaum haben. Die Sport-Union Neckarsulm steht mit 22 Punkten aus 15 Spielen auf Rang 9 (Torverhältnis 30:22). Das ist eine Position, die weder echte Ruhe noch akute Panik ausstrahlt – aber genau darin liegt die Spannung. Neckarsulm kann mit einem Erfolg ins obere Mittelfeld vorstoßen und sich vor dem 17. Spieltag eine deutlich bessere Ausgangslage schaffen. Die Bilanz von 7 Siegen und 7 Niederlagen bei nur einem Unentschieden zeigt eine Mannschaft, die selten in der Mitte bleibt: Bei Neckarsulm kippen Spiele oft in eine Richtung.

Für Löchgau ist dieses Spiel die Chance, aus einem guten Winter in eine große Geschichte zu starten. Für Neckarsulm ist es die Gelegenheit, den Favoriten zu bremsen und selbst ein Zeichen zu setzen. Und weil es eines der wenigen Spiele an diesem Wochenende ist, liegt über dieser Partie ein besonderer Fokus: Wer hier gewinnt, verändert nicht nur Punkte – sondern die Wahrnehmung der Tabelle.