FV Löchgau jagt Platz eins, Abstiegskampf beim SV Kaisersbach

In der Landesliga, Staffel 1, stehen am Wochenende die letzten offenen Partien an, bevor in der kommenden Woche der siebzehnte Spieltag fortgesetzt wird. Es sind die einzigen Nachholspiele vor dem regulären Neustart – und sie tragen sofort Gewicht: FV Löchgau kann im Aufstiegsrennen nach ganz oben springen, während unten im Tabellenkeller für SV Kaisersbach jeder Punkt gegen das Abrutschen zählt. In einer Liga mit einem Aufsteiger, einem Relegationsplatz nach oben, einem Relegationsplatz nach unten und drei direkten Absteigern ist das kein Vorspiel mehr, sondern bereits ein erster Härtetest.
---
Dieses Nachholspiel am Samstag, 28.02.26, 14:00 Uhr ist das klare Spitzenspiel des Wochenendes. FV Löchgau reist als Tabellenzweiter mit 35 Punkten aus 15 Spielen und einer beeindruckenden Bilanz von 10 Siegen, 5 Unentschieden, 0 Niederlagen an. Dazu kommt ein starkes Torverhältnis von 36:11 – eine Mannschaft, die nicht nur punktet, sondern über weite Strecken der Saison auch kaum Schwäche gezeigt hat. Die Ausgangslage ist glasklar: Mit einem Sieg würde Löchgau auf 38 Punkte springen und damit an SKV Rutesheim (37 Punkte aus 16 Spielen) vorbeiziehen. Mehr Druck kann ein Nachholspiel kaum haben.
Die Sport-Union Neckarsulm steht mit 22 Punkten aus 15 Spielen auf Rang 9 (Torverhältnis 30:22). Das ist eine Position, die weder echte Ruhe noch akute Panik ausstrahlt – aber genau darin liegt die Spannung. Neckarsulm kann mit einem Erfolg ins obere Mittelfeld vorstoßen und sich vor dem 17. Spieltag eine deutlich bessere Ausgangslage schaffen. Die Bilanz von 7 Siegen und 7 Niederlagen bei nur einem Unentschieden zeigt eine Mannschaft, die selten in der Mitte bleibt: Bei Neckarsulm kippen Spiele oft in eine Richtung.
Für Löchgau ist dieses Spiel die Chance, aus einem guten Winter in eine große Geschichte zu starten. Für Neckarsulm ist es die Gelegenheit, den Favoriten zu bremsen und selbst ein Zeichen zu setzen. Und weil es eines der wenigen Spiele an diesem Wochenende ist, liegt über dieser Partie ein besonderer Fokus: Wer hier gewinnt, verändert nicht nur Punkte – sondern die Wahrnehmung der Tabelle.
Am Sonntag, 01.03.26, 15:00 Uhr folgt das zweite Nachholspiel – und es trägt eine ganz andere, nicht weniger harte Spannung. SV Kaisersbach steht auf Rang 13 mit 15 Punkten aus 15 Spielen (Torverhältnis 19:46) und damit in jener Zone, in der jedes Wochenende nach Abstiegskampf schmeckt. Die Gegentorzahl zeigt, wie oft Kaisersbach in dieser Saison schon unter Druck stand. Gerade deshalb ist dieses Heimspiel vor dem Wiederbeginn der Liga so wichtig: Wer hier punktet, nimmt zumindest etwas Luft mit in die nächsten Wochen.
Der SSV Schwäbisch Hall reist als Tabellenzehnter mit 20 Punkten aus 15 Spielen an (Torverhältnis 21:29). Die Ausgangslage wirkt etwas stabiler, aber auch Hall ist noch nicht in einer Position, in der man sich zurücklehnen könnte. Der Abstand nach unten ist in dieser Liga schnell aufgebraucht, vor allem wenn die Konkurrenz in Nachholspielen vorlegt. Ein Auswärtssieg würde Hall stärken und den Abstand zu den gefährlicheren Plätzen vergrößern. Eine Niederlage dagegen würde den unteren Tabellenbereich noch enger und nervöser machen.
Für Kaisersbach ist dieses Spiel ein möglicher Wendepunkt vor dem 17. Spieltag: ein Heimsieg könnte die Stimmung drehen und den Abstiegskampf etwas weniger düster erscheinen lassen. Für Schwäbisch Hall ist es die Chance, sich mit einem erfolgreichen Nachholspiel nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen zu holen. Genau solche Partien entscheiden im Frühjahr oft nicht durch Glanz, sondern durch Nervenstärke – und genau das macht diesen Sonntag so brisant.
