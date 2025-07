FV Löchgau gewinnt Vorbereitungsturnier des TV Echterdingen

Auftaktsieg für den Gastgeber

Zum Turnierstart traf der TV Echterdingen auf die A-Junioren des SGV Freiberg. Der aus der Verbandsliga abgestiegene Gastgeber setzte knapp mit 2:1 durch und sammelte die ersten drei Punkte. Für die junge Freiberger Mannschaft war es ein couragierter Auftritt, der am Ende aber nicht mit Zählbarem belohnt wurde.

Löchgau gibt gegen SGV Freiberg den Ton an

In der zweiten Begegnung ließ der FV Löchgau seine Klasse aufblitzen. Gegen die U19 des SGV Freiberg zeigte das Team aus der Landesliga, Staffel 1, eine reife Leistung und gewann deutlich mit 4:0.

Turnierfinale bringt Entscheidung

Die letzte Partie zwischen dem FV Löchgau und dem gastgebenden TV Echterdingen entwickelte sich zum inoffiziellen Endspiel. Beide Teams hatten vor dem Anstoß drei Punkte auf dem Konto, wobei Löchgau das bessere Torverhältnis aufwies. In einer intensiv geführten Begegnung genügte Löchgau am Ende ein knapper 1:0-Erfolg, um sich den Gesamtsieg zu sichern.

Erkenntnisse für alle Beteiligten

Trotz der Niederlage im letzten Spiel kann der TV Echterdingen auf eine ordentliche Leistung zurückblicken. Besonders der Auftaktsieg gegen Freiberg gibt Zuversicht für die bevorstehenden Aufgaben in der Landesliga, Staffel 2. Der FV Löchgau bestätigte seine gute Frühform und wird mit Rückenwind in die weitere Vorbereitung gehen. Für die U19 des SGV Freiberg war das Turnier in Echterdingen eine wertvolle Standortbestimmung gegen zwei ambitionierte Aktivenmannschaften.