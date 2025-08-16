 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

FV Löchgau furios, Aufsteiger TSG Öhringen und Leonberg/Eltingen top

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Zum Auftakt des 1. Spieltags in der Landesliga, Staffel 1, setzen der FV Löchgau, die TSG Öhringen und der SV Leonberg/Eltingen klare Ausrufezeichen. Satteldorf siegt knapp, Crailsheim und Kaisersbach teilen sich die Punkte.

---

Heute, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
5
0
Abpfiff

Der FV Löchgau zündete ein wahres Offensivfeuerwerk. Bereits in der 4. Minute brachte Christian Stagel-Alberto die Gastgeber in Führung. Furkan Yumurtaoglu erhöhte nach einer halben Stunde, bevor Ivanilson Guerra Matias (55.) und erneut Yumurtaoglu (58.) die Partie früh entschieden. Den Schlusspunkt setzte Marco Stephani in der 83. Minute. Schwäbisch Hall blieb über weite Strecken ohne Durchschlagskraft.

---

Heute, 15:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
1
4
Abpfiff

Der Aufsteiger aus Öhringen zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Lorik Makolli traf in der 12. Minute zur frühen Führung und legte in der 67. Minute nach. Sebahattin Öztürk baute den Vorsprung nach der Pause (49.) weiter aus und setzte in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt. Patrick Sirch erzielte davor in der 90.+1 Minute den Ehrentreffer für Pleidelsheim, der jedoch nur Ergebniskosmetik bedeutete.

---

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
3
2
Abpfiff

In einer turbulenten Partie mit drei Toren in wenigen Minuten kurz vor der Pause ging Satteldorf zunächst durch Robin Belesnai (31.) in Führung. Weinstadt glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Maxim Schaffert aus, ehe Baris Yerlikaya nur Sekunden später per Foulelfmeter zum 2:1 traf. Kujtim Sylaj stellte in der 56. Minute erneut den Gleichstand her, doch Chris Belesnai brachte Satteldorf in der 73. Minute endgültig auf die Siegerstraße.

---

Heute, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
3
0
Abpfiff

Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen erwischte einen Traumstart. Marco Seufert traf in der 17. Minute zum 1:0. Axel Weeber verwandelte in der 86. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0, bevor Seufert in der Nachspielzeit (90.+1) seinen zweiten Treffer erzielte. Ilshofen blieb über weite Strecken harmlos.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
1
1
Abpfiff

Crailsheim begann druckvoll und ging bereits in der 5. Minute durch Louis Hermann in Führung. Kaisersbach ließ sich nicht beirren und kam in der 15. Minute durch Steffen Mastalerz zum schnellen Ausgleich. In einer kampfbetonten zweiten Hälfte gelang keinem Team mehr der entscheidende Treffer.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
15:00

Die SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf SKV Rutesheim, ein Team, das im letzten Jahr einiges an Potenzial zeigte. Rutesheim möchte mit einem Auftaktsieg die Weichen für eine gute Saison stellen, während die SGM sich in der Liga behaupten will.

---

Morgen, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
15:30

Schorndorf, ein weiterer Aufsteiger, empfängt den TV Oeffingen. Schorndorf wird als Aufsteiger sicherlich motiviert sein, den ersten Schritt in der neuen Liga zu machen. Oeffingen hingegen ist als etablierter Landesligist der Favorit und wird alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen.

---

Mi., 24.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
19:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 016.8.2025, 18:00 Uhr
Timo BabicAutor