FV Löchgau erobert die Spitze: 2:0-Auswärtssieg im Neckarsulm

Vor 180 Zuschauern im Pichterichstadion entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Sport-Union Neckarsulm dem Favoriten über weite Strecken die Stirn bot. Doch der FV Löchgau agierte mit der Abgeklärtheit eines Spitzenreiters und nutzte seine Gelegenheiten eiskalt aus. Es war eine Partie voller taktischer Disziplin, aber auch spürbarer Leidenschaft auf beiden Seiten.

Durch diesen Erfolg erobert der FV Löchgau seine Spitzenposition in der Landesliga, Staffel 1. Mit nun 38 Punkten aus 16 Spielen thront das Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, knapp vor dem SKV Rutesheim, der mit 37 Punkten in Lauerstellung bleibt.

Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung: Den ersten Treffer der Partie erzielte Komninos Delkos in der 33. Minute zum 1:0 für den FVL. Neckarsulm stemmte sich in der Folgezeit gegen die drohende Niederlage, doch die Defensive der Gäste blieb stabil. In der Schlussphase sorgte der neue Tabellenführer schließlich für die Entscheidung. Furkan Yumurtaoglu traf in der 78. Minute zum 0:2-Endstand und ließ die mitgereisten Anhänger jubeln.

Am Sonntag, 01.03.2026, 15 Uhr folgt das zweite Nachholspiel – und es trägt eine ganz andere, nicht weniger harte Spannung. SV Kaisersbach steht auf Rang 13 mit 15 Punkten aus 15 Spielen (Torverhältnis 19:46) und damit in jener Zone, in der jedes Wochenende nach Abstiegskampf schmeckt. Die Gegentorzahl zeigt, wie oft Kaisersbach in dieser Saison schon unter Druck stand. Gerade deshalb ist dieses Heimspiel vor dem Wiederbeginn der Liga so wichtig: Wer hier punktet, nimmt zumindest etwas Luft mit in die nächsten Wochen.

Der SSV Schwäbisch Hall reist als Tabellenzehnter mit 20 Punkten aus 15 Spielen an (Torverhältnis 21:29). Die Ausgangslage wirkt etwas stabiler, aber auch Hall ist noch nicht in einer Position, in der man sich zurücklehnen könnte. Der Abstand nach unten ist in dieser Liga schnell aufgebraucht, vor allem wenn die Konkurrenz in Nachholspielen vorlegt. Ein Auswärtssieg würde Hall stärken und den Abstand zu den gefährlicheren Plätzen vergrößern. Eine Niederlage dagegen würde den unteren Tabellenbereich noch enger und nervöser machen.

Für Kaisersbach ist dieses Spiel ein möglicher Wendepunkt vor dem 17. Spieltag: ein Heimsieg könnte die Stimmung drehen und den Abstiegskampf etwas weniger düster erscheinen lassen. Für Schwäbisch Hall ist es die Chance, sich mit einem erfolgreichen Nachholspiel nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen zu holen. Genau solche Partien entscheiden im Frühjahr oft nicht durch Glanz, sondern durch Nervenstärke – und genau das macht diesen Sonntag so brisant.