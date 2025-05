FV Löchgau demütigt Spitzenreiter FSV Waiblingen und rückt heran

350 Zuschauer erlebten in Löchgau ein echtes Topspiel, das früh eine klare Richtung nahm. Bereits in der 6. Minute traf Komninos Delkos zur Führung, ehe Danny Marosevic nur eine Minute später auf 2:0 stellte. Der FV Löchgau war von Beginn an hellwach und überrollte den Tabellenführer regelrecht. Noch vor der Pause schwächte sich Waiblingen: Igor Jelic sah in der 45. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl ließ Löchgau nichts mehr anbrennen und baute die Führung durch Furkan Yumurtaoglu (54.) und Alexander Sprigade (74.) weiter aus.

In einer packenden Partie vor 150 Zuschauern trennten sich Pleidelsheim und Croatia Bietigheim mit einem 3:3. Die Gäste gingen in der 22. Minute durch Nico Antoni in Führung, doch Robin Bender glich nach 36 Minuten aus. Giovanni Cardinale verwandelte in der fünften Minute der Nachspielzeit zur 2:1-Führung. Direkt nach der Pause war erneut Nico Antoni zur Stelle und traf in der 47. Minute zum 2:2. Drei Minuten später drehte Luan Bytyqi die Partie zugunsten der Gäste. Doch der GSV Pleidelsheim gab nicht auf und wurde in der 84. Minute erneut durch Robin Bender belohnt. Beide Teams nehmen einen Punkt mit.

---