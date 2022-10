Archivbild – Foto: Wolfgang Künstle

FV Langenwinkel steht unter Siegdruck Enttäuschung abschütteln will der SC Offenburg +++ SV Niederschopfheim möchte Geschichte wiederholen

Der Spieltag im Überblick:

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FV Langenwinkel Langenwinkel FV Germania Würmersheim Würmersheim 15:00 PUSH

Im Heimspiel gegen Schlusslicht FV Würmersheim steht der Fußball-Landesligist FV Langenwinkel am Sonntag (15 Uhr) unter Siegdruck. Die Situation im unteren Tabellenmittelfeld stellt sich weiterhin trügerisch dar. Beide Spiele gegen die Gäste gingen vergangene Saison verloren, „wir müssen anders auftreten als im Vorjahr, den Gegner nicht an seiner Tabellenposition und der Tordifferenz messen. Optimal wäre, beizeiten in Führung zu gehen, konsequent die Chancen zu verwerten und die Spielkontrolle nicht aus der Hand zu geben“, sagt FVL-Trainer Klaus Stefan. Er erwartet einen taktisch versiert eingestellten, kompakt auftretenden Gegner. Verzichten müssen die Langenwinkeler auf Melvin Aby. Der Linksverteidiger wurde nach seinem Platzverweis in Stadelhofen mit einer Sperre von zwei Spielen belegt.

Morgen, 17:30 Uhr SV Sinzheim Sinzheim SV Rust SV Rust 17:30 PUSH

In Sinzheim befindet sich Aufsteiger SV Rust am Samstag (17.30 Uhr) in tabellarischer Bringschuld. Die bittere Pleite gegen Ottenau wurde während der Woche nachdenklich, aber auch eingehend aufgearbeitet. Was die Aufgabe für den Fußball-Landesligisten erschwert, ist der Umstand, dass der Gegner ebenfalls nicht dort steht, wo er sich tabellarisch selbst einordnet. Folgerichtig wartet eine Begegnung mit hohem, beiderseitigem Einsatz. „Ein Dagegenhalten muss von unserer Seite definitiv spürbar sein“, unterstreicht SVR-Trainer Christian Saban. Gemeinsam wurde in den Trainingseinheiten daran gearbeitet, im Austausch bei einzelnen Spielern aktuell vorhandene Blockaden möglichst zu lösen. Ein Erfolgserlebnis wäre das entscheidende Detail, um viele Details beim SVR von jetzt auf gleich wieder leichter funktionieren zu lassen. Die Ruster müssen in Sinzheim auf Admir Osmanovic (Sperre) sowie die verhinderten Daniel Kaufmann und Dany Paris verzichten.

So., 09.10.2022, 16:00 Uhr FSV Seelbach Seelbach SC Durbachtal SC Durbachtal 16:00 PUSH

Der Blick auf die Tabelle macht den Landesliga-Fußballern des FSV Seelbach derzeit Freude: Rang fünf steht für den Aufsteiger dort aktuell zu Buche. Doch Trainer Oliver Dewes warnt: „Es ist alles ganz eng in dieser Liga, auf den ersten Nichtabstiegsplatz haben wir gerade einmal neun Punkte Vorsprung.“ Am Sonntag (16 Uhr) erwarten die Seelbacher mit dem SC Durchbachtal einen der Topfavoriten der Liga. „Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Wir müssen so diszipliniert wie zuletzt auftreten, vor allem auf unsere defensive Stabilität kommt es an“, so der Trainer, dann seien drei Punkte gegen den Tabellennachbarn nicht utopisch. Ein Fragezeichen steht hinter Angreifer Fabian Kloos, „er konnte die ganze Woche nicht trainieren. Wie ich ihn kenne, wird er aber die Zähne zusammenbeißen und auflaufen“, sagt Dewes.

Morgen, 15:00 Uhr SC Offenburg SC Offenburg VfB Bühl Bühl 15:00 PUSH

Die Enttäuschung nach der 1:3-Niederlage beim FV Schutterwald war groß im Lager des Fußball-Landesligisten SC Offenburg. Über weite Strecken war man das bessere Team, verpasste es jedoch wegen der schlechten Chancenverwertung, etwas Zählbares mitzunehmen. Dennoch sah SCO-Trainer Timo Bayer viel Positives, das es auch gegen den Tabellendritten VfB Bühl zu zeigen gilt (Samstag, 15 Uhr). „In der Vergangenheit haben wir gute Spiele gegen den VfB gezeigt und konnten auch Siege einfahren. Dies wollen wir beibehalten und auch am Samstag endlich wieder gewinnen“, sagt Co-Trainer Yannick Männle. In der Defensive kehrt Jan Holdermann zurück.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr SV Ulm 1948 Ulm FV Schutterwald Schutterwald 15:00 PUSH

Eine deutliche Steigerung erwartet Marc Hertwig, Trainer des FV Schutterwald, im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den SC Offenburg von seinem Team am Sonntag (15 Uhr) beim SV Ulm. Zumal er mit einem hoch motivierten Gegner, der nicht weiter in die Abstiegszone der Fußball-Landesliga abrutschen möchte, rechnet. Wie schwierig Spiele in Ulm sind, weiß man noch aus der Vorsaison, als man durch ein spätes Tor eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste. Personell wird der FVS wieder auf Timo Schneckenburger nach dessen abgelaufener Sperre bauen können. Neben Leon Kirchner wird mit Gökhan Kaplan (Muskelbündelriss) aber ein weiterer Innenverteidiger ausfallen.