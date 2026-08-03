FV Kreuznacher Kickers und SG Spabrücken in Torlaune 

Die SG Spabrücken (in gelben Trikots beim Testspiel gegen die TuS Hackenheim II) durfte sich neben dem FV Kreuznacher Kickers zum Saisonauftakt über einen Kantersieg freuen. – Foto: Sebastian Bohr

TSG-Trainer Heiko Meisenheimer berichtete: „Ein schweres Spiel gegen gut organisierte, stark spielende Merxheimer mit dem glücklicheren Ende für uns. Alexandro Wilson Ayikoe hat eine der wenigen Chancen eiskalt nach Pass von Bastian Gaul zum wichtigen Kerbe-Sieg genutzt. Spielerisch haben wir noch viel Luft nach oben. Wir sind mit einem Sieg gestartet und erstmal zufrieden. Es war ein sehr faires Spiel und gut vom Unparteiischen geleitet.”

Tor: 1:0 Alexandro Wilson Ayikoe (53.)

FC Schmittweiler/Callbach II – FC Bavaria Ebernburg 3:1 (1:0)

„Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert und im kompletten Spiel nur zwei Torschüsse zugelassen. Ich hatte nie die Befürchtung, dass wir verlieren könnten. Nach dem 2:0 hatten wir nicht mehr die hundertprozentige Überzeugung, um weitere Tore zu schießen, was auf jeden Fall in diesem Spiel möglich gewesen wäre. In der letzten Minute haben wir dann ein Eigentor gefangen. Guter Auftakt für uns”, sagte Julian Kuhn, der sportliche Leiter der Hausherren.

Tore: 1:0, 2:0 Kachmar Mohamad (40., 52.), 3:0 Kim Habermann (70.), 3:1 Eigentor von Robert Stauber (90.)

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg 2:7 (1:1)

Sebastian Dilly, der Trainer der SG Spabrücken, kommentierte: „Es war ein Spiel auf ein Tor. Meisenheim hatte gefühlt keinen einzigen Torschuss. Wir sind mit 1:0 in Führung gegangen und hatten die Chancen, noch höher zu führen.” Aber durch einen individuellen Fehler nach einem Gestocher sei der Ball zum Ausgleich im Gehäuse gelandet. Im zweiten Spielabschnitt seien auf der Meisenheimer Seite die Kräfte geschwunden und die Gäste hätten es bis zum 7:1 souverän gespielt. Durch einen unglücklichen „Querschläger” über den aufgerückten Spabrücker Torhüter sei den Hausherren ein weiterer Treffer gelungen, so Dilly weiter.

Tore: 0:1 René Kasper (10.), 1:1 Patrick Schardt (28.), 1:2 Denis Artmaz (60.), 1:3 Mika Lang (64.), 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 Elia Simmonds (74., 76., 86., 89.), 2:7 Eigentor von Pascal May (90.)

FSV Rehborn – SG Odenbach/Ginsweiler-Cronenberg 5:2 (2:2)

„Es war ein gelungener Saisonauftakt gegen einen – gerade bis zur Halbzeit – stark mitspielenden Aufsteiger. Sie haben uns in der ersten Hälfte vor das ein oder andere Problem gestellt. Dementsprechend hat es aus unserer Sicht nur 2:2 gestanden. In der Pause haben wir angesprochen, was besser werden muss, und haben unsere Fehler analysiert. Die Jungs haben es in der zweiten Hälfte deutlich besser umgesetzt und das auf den Platz gebracht, was wir als Trainer erwartet haben. Am Ende haben wir einen erfolgreichen Start in die Saison hingelegt”, gab FSV-Trainer Manuel Schmidt zu Protokoll.

Tore: 1:0 Fatih Suayyiplar (16.), 1:1 Ronnie Vandre (19.), 2:1 Marvin Gros (35., direkter Freistoß), 2:2 Steven Zeiss (45.), 3:2 Rene Schmitt (52.), 4:2 Lukas Münz (54., HE), 5:2 Arez Mahmoudi (70.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für R. Vandre (45.+1) & Erik Frueh (75./beide SG Odenbach)

FV Kreuznacher Kickers 1987 – SG Rheinhessen 8:0 (4:0)

FV-Trainer Torsten Scharf fasste sich kurz: „Wir haben über 90 Minuten hinweg nichts Großes zugelassen und auch in der Höhe hochverdient gewonnen.” Auf Seiten der Kickers ragten insbesondere Fünferpacker Remzi Avdo und Francesco Armbrüster als Doppeltorschütze sowie vierfacher Vorbereiter heraus.

Tore: 1:0, 2:0 Francesco Armbrüster (14., 29.), 3:0 Remzi Avdo (45.), 4:0 Abdiwali Mohamud Mohamed (45.+2), 5:0, 6:0, 7:0, 8:0 R. Avdo (54., 80., 85., 90.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für SG Rheinhessen (57.)