Du wirst automatisch weitergeleitet...

Im Duell um den Ball: Türkgücü München will heute einen Dreier in Illertissen mitnehmen – Foto: Heiko Becker via www.imago-images.de

FV Illertissen gegen Türkgücü München LIVE: Zieht die Kayabunar-Elf mit Wacker gleich? 19 Punkte aus acht Spielen Türkgücü München ist heute beim FV Illertissen gefordert. Mit einem Sieg kann der Münchner Verein mit Platz drei gleichziehen. Der Liveticker zum Spiel. Türkgücü München spielte zuletzt im Derby Unentschieden: Ist dieses Mal ein Sieg drin?

Top-Torjäger Yannick Woudstra traf im letzten Spiel: Heute kann er wieder den Unterschied machen.

Wir begleiten die Partie im Liveticker: Anpfiff ist um 19 Uhr in Illertissen Heute, 19:00 Uhr FV Illertissen Illertissen Türkgücü München Türkgücü Mün 19:00 live PUSH Illertissen/München - Türkgücü München hat sich zurückgekämpft. Am neunten Spieltag stand der Klub noch auf einem direkten Abstiegsplatz, dann folgten aber sechs Siege und ein Unentschieden aus den letzten acht Spielen - nur der SpVgg Unterhaching unterlag man mit 0:3. Diese Form will Türkgücü München jetzt beibehalten und gegen FV Illertissen im besten Fall dreifach punkten. Ein Grund für die Form ist Youngstar Yannick Woudstra. Der Torjäger ist richtig angekommen in dieser Saison und will seinen siebten Saisontreffer erzielen. Im letzten Spiel traf er zum 2:0-Halbzeitstand, letztendlich konnte man die Führung dann aber nicht über die Ziellinie bringen. FV Illertissen gegen Türkgücü München im Liveticker: Illertissen seit drei Spielen ungeschlagen Der FV Illertissen ist für Türkgücü München ein nicht allzu bekannter Gegner. Erst zweimal duellierten die beiden sich, beide Spiele gewann der Münchner Verein (zuletzt 8:7 n.E. im Toto-Pokal). Trotzdem darf Illertissen nicht unterschätzt werden. Aus den letzten drei Spielen holte der Klub sieben Punkte und baute sich damit eine Serie auf. Diese soll natürlich auch gegen Türkgücü München fortgeführt werden - auch wenn man auf dem Papier in der Underdog-Rolle ist. Mit einem Sieg würde der FV Illertissen die Relegationsränge verlassen und an Land im Tabellenkeller gewinnen.