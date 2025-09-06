FV Illertissen gegen TSV 1860 München LIVE: Löwen im Toto-Pokal zu Gast beim Titelverteidiger

Der TSV 1860 trifft im Achtelfinale des Toto-Pokals auf den Regionalligisten und Titelverteidiger FV Illertissen. Wir berichten im Live-Ticker.

Denn: In den vergangenen fünf Jahren erreichte der Regionalligist viermal das Endspiel des Bayerischen Toto-Pokals und schnappte sich dreimal den Pokal. In der letzten Spielzeit besiegte das Team von Holger Bachthaler den damaligen Drittligisten SpVgg Unterhaching und qualifizierte sich somit für den DFB-Pokal .

Illertissen – Das Achtelfinale des Bayerischen Toto-Pokals verspricht Hochspannung: Der amtierende Titelträger FV Illertissen empfängt den Drittligisten TSV 1860 München . Auf dem Papier sind die hochkarätig besetzten Löwen der Favorit. Doch die Hausherren entwickelten sich in den letzten Jahren zu einem echten Pokalschreck.

TSV 1860 trifft auf Pokalschreck FV Illertissen

In diesem sorgte der FCI erst kürzlich bundesweit für Aufsehen. In der ersten Runde bezwangen die Pokalexperten sensationell den 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen. FVI-Trainer Bachthaler sieht sein Team auch im Spiel gegen die Löwen „als krassen Außenseiter“. Er hofft jedoch „auf ein erneutes Fußballwunder in Illertissen“.

Trainer Patrick Glöckner machte klar, dass er den Regionalligisten nicht unterschätzen werde. So verkündete er, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken zu wollen. „Wir sind gewarnt und hoffen, dass wir eine gute Leistung bringen“, wird der Löwen-Coach auf der vereinseigenen Website zitiert.

1860 und Illertissen marschierten ohne Probleme ins Achtelfinale

Auf dem Weg ins Achtelfinale gaben sich beide Teams keine Blöße. Die Sechzger schalteten den Kreisligisten SC Reichmannsdorf (6:0) und den Bezirksligisten TSV Geiselbullach (8:0) aus. Illertissen hingegen besiegte Bezirksligist SpVgg Hüttenbach mit 11:1 und Landesligist TSV Aindling mit 5:0.

In der Regionalliga verlief die Saison bisher durchwachsen für die Illertissener. Auf den schweren Start, mit der Niederlage gegen Würzburger Kickers (0:3), folgten Siege gegen SpVgg Bayreuth (5:1) und Greuther Fürth II (2:1). Zuletzt gab es jedoch wieder Rückschläge gegen Spitzenreiter Unterhaching (1:2) und Burghausen (1:4).

Danhof, Jakob, Dulic fehlen: Feiert Rittmüller seinen ersten Einsatz im Löwen-Trikot?

Die Löwen hingegen sind nach vier Spielen weiter ungeschlagen und befinden sich damit in der Spitzengruppe der 3. Liga. Personell dürften die Löwen auf den zuletzt angeschlagenen Florian Niederlechner zurückgreifen. Definitiv ausfallen werden Tim Danhof (Oberschenkelprobleme), Kilian Jakob, Sean Dulic (im Einsatz mit der U20-Nationalmannschaft). Neuzugang Marvin Rittmüller könnte auf der rechten Seite zu seinem ersten Einsatz im Löwen-Trikot kommen.

Für Illertissen ist es die Chance, nach dem DFB-Pokal-Coup gegen Nürnberg den nächsten großen Skalp zu holen. 1860 München hingegen will sich keine Blöße geben, um das ausgerufene Ziel (Toto-Pokalsieg) nicht schon frühzeitig zu streichen. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (mg)