FV Illertissen gegen SpVgg Unterhaching LIVE ‒ Haching will Revanche bei Pokal-Schreck

Die SpVgg Unterhaching reist im Rahmen des 5. Spieltags der Regionalliga Bayern zum FV Illertissen. Wir berichten im Live-Ticker.
Vorbericht:
Für die Bender-Elf steht der nächste Härtetest an! Nach dem Derbyerfolg über den FC Bayern II muss die Mannschaft aus der Vorstadt zum Nürnberger Pokalschreck nach Illertissen. In der Festung am Vöhlin-Stadion kämpft Haching um die Punkte dreizehn, vierzehn und fünfzehn ‒ und würde sich bestimmt gerne für eine schmerzhafte Niederlage aus vergangener Saison revanchieren.
Vor knapp vier Monaten, am 24.05.2025, waren die damals kriselnden Hachinger zuletzt Gäste in Illertissen. Im Finale des bayrischen Totopokals ging es für die Vorstädter im Duell mit dem FVI um den Einzug in den DFB-Pokal und die letzte Chance, eine völlig verkorkste Saison noch versöhnlich zu beenden. Das Ergebnis: Jubel in Illertissen, Tristesse in der Vorstadt, nachdem Maximilian Neuberger den FVI sensationell zum Pokalsieg geschossen hatte. Ob es heute ähnlich läuft? Die neu-erstarkte Mannschaft aus Unterhaching wird einiges dagegen haben.
In der laufenden Saison war das Team um Kapitän Markus Schwabl für andere Regionalligateams unbezwingbar. Haching gewann jedes der ersten vier Spiele nach dem Drittligaabstieg vergangene Saison und konnte sich dabei vor allem auf die Treffer von Offensivjungstar Cornelius Pfeiffer (3 Tore) und Neuzugang Jordan Aigboje (4) verlassen. Der von Fürth gekommene Aigboje war es auch, der die Hachinger im MÜnchner Derby gegen die kleinen Bayern per Doppelpack zum 2:0-Sieg schoss.
Aber auch der FVI ist nicht zu unterschätzen. Die blau-weißen kommen aus einer Pokalsensation gegen den 1. FC Nürnberg vergangene Woche und verloren in der neuen Spielzeit bisher auch erst einmal ‒ am ersten Spieltag zu Hause gegen die Würzburger Kickers. (Tobias Höllrich)