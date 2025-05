FV Illertissen gegen FC Bayern II heute LIVE: Hausherren schocken Seitz-Team früh

Illertissen – Welche Mannschaft hat die Niederlage am letzten Wochenende besser verkraftet? Am Samstag um 14 Uhr begegnen sich der FV Illertissen und die Jungtalente des FC Bayern München. Im insgesamt 22. Aufeinandertreffen geben die Münchner ihre Visitenkarte im Illertisser Vöhlinstadion ab.

Die erste Auflage fand am 24. September 2012 statt, als das Spiel vor 3000 Zuschauern und Zuschauerinnen mit einer Sensation endete. Mit 3:2 gewann der FVI gegen die Bayern Youngster. Spieler wie Emre Can, Pierre Emile Höjbjerg, Fabian Hürzeler standen damals auf dem Spielfeld. Einen derart bekannten Namen hat noch keiner der Spieler, die am Samstag in Illertissen für die Bayern auflaufen werden. Aber viele von ihnen werden erfahrungsgemäß wie ihre Vorgänger irgendwann und irgendwo Karriere machen.

Die Bayern-Amateure verloren in der englischen Woche zweimal und kamen dabei in Fürth deutlich unter die Räder. Nach einer 1:2-Auswärtsniederlage am Donnerstag vor einer Woche in Aubstadt kam zwei Tage darauf eine deftige 1:5-Niederlage in Fürth dazu. Dabei bog die Mannschaft von FCB-Trainer Holger Seitz mit einer Roten Karte für Torwart Anthony Pavlesic wegen einer Notbremse früh auf die Verliererstraße ab.

Ausgangslage der Bayern-Amateure

„Wir haben zurecht verloren. Die Rote Karte in der ersten Halbzeit hat dem Spiel eine deutliche Richtung gegeben. Leider ist uns der Start in die zweite Halbzeit dann aber komplett misslungen. Wir müssen das Spiel und die Fehler analysieren. Wegen der angespannten Personalsituation ist das Ergebnis für mich schon erklärbar. Aber trotzdem ist es natürlich ein großes Thema, dieses Spiel aufzuarbeiten, weil wir uns trotz Unterzahl in vielen Situationen geschickter anstellen müssen“, sagte Holger Seitz nach dem Spiel.

Die Amateure belegen mit 51 Punkten den 5. Tabellenplatz. In der laufenden Spielzeit fuhren die Nachwuchsspieler 15 Siege ein. Sechs Unentschieden und zehn Niederlagen verbuchen die Roten. Mit einem Torverhältnis von 65:45 wird die spielstarke Mannschaft sicher nicht ihr Heil in der Defensive suchen. Der Rekordmeister könnte mit einem Sieg auf Platz drei klettern. Voraussetzung ist, dass die Konkurrenz patzt.

Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler unterlag der Zweitligareserve des 1. FC Nürnberg mit 0:2. In einem zunächst ausgeglichenen Spiel neutralisierten sich der 1. FC Nürnberg II und der FV Illertissen über weite Strecken hinweg. Obwohl Illertissen mehr Ballbesitz hatte und spielerisch nicht unterlegen war, ging der FVI als Verlierer vom Platz.

Der 1921 gegründete Verein belegt mit 50 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Die Illertisser verbuchen 14 Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen. Während die Mannschaft von Bachthaler 29 Gegentreffer kassierte, schoss man 42 ins Gegentor. Seit mittlerweile acht Saisonspielen haben die Illertisser nicht mehr gewonnen.

Bilanz der Duelle spricht für Bayern II

Beim FVI hofft man, dass Kapitän Max Zeller wieder dabei sein kann, während Tobias Rühle und Nico Fundel sicher nicht mithelfen können, den Bayern Jungprofis Paroli zu bieten. In den letzten Duellen entschieden die Amateure zehnmal die Partie für sich. Neben acht Unentschieden setzte sich der FVI nur dreimal durch.

Man darf gespannt sein, ob den Illertissern noch einmal so ein Coup wie im Jahr 2012 gelingt, zumindest dürfen sich die Zuschauer auf ein technisch und taktisches hochwertiges Spiel freuen. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde entschieden die Amateure des FC Bayern mit 3:2 für sich. Anpfiff im Vöhlin-Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.