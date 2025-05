FV Illertissen gegen FC Bayern II heute LIVE: Gelingt den Roten die Wiedergutmachung?

Illertissen – Welche Mannschaft hat die Niederlage am letzten Wochenende besser verkraftet? Am Samstag um 14 Uhr begegnen sich der FV Illertissen und die Amateure des FC Bayern München . Im insgesamt 22. Aufeinandertreffen geben die Münchner ihre Visitenkarte im Illertissener Vöhlin-Stadion ab.

Die Bayern-Amateure verloren in der englischen Woche zweimal und kamen dabei in Fürth deutlich unter die Räder. Nach einer 1:2-Auswärtsniederlage am Donnerstag vor einer Woche in Aubstadt kam zwei Tage darauf eine deftige 1:5-Niederlage in Fürth dazu. Dabei bog die Mannschaft von FCB-Trainer Holger Seitz mit einer Roten Karte für Torwart Anthony Pavlesic wegen einer Notbremse früh auf die Verliererstraße ab.

Die Amateure belegen mit 51 Punkten den fünften Tabellenplatz. In der laufenden Spielzeit fuhren die Nachwuchsspieler 15 Siege ein. Sechs Unentschieden und zehn Niederlagen verbuchen die Roten. Der Rekordmeister könnte mit einem Sieg auf Platz drei klettern. Mit einem Torverhältnis von 65:45 zeigt die spielstarke Mannschaft, dass sie offensiv viel Talent in ihren Reihen besitzt, defensiv aber immer wieder mit Problemen kämpft.

Der 1921 gegründete Verein belegt mit 50 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Die Illertissener verbuchen 14 Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen. Das Prunkstück der Mannschaft von Holger Bachthaler: Der FVI kassierte nur 29 Gegentreffer und stellt damit die beste Verteidigung der Liga. Jedoch haben die Illertissener seit mittlerweile acht Saisonspielen nicht mehr gewonnen.

Der FVI hofft, dass Kapitän Max Zeller wieder dabei sein kann. Tobias Rühle und Nico Fundel können sicher nicht mithelfen, den Bayern-Jungprofis Paroli zu bieten.

Bilanz der Duelle spricht für Bayern II

Die Bilanz zwischen den beiden Teams spricht klar für die Münchner: Die Amateure entschieden in den letzten Duellen die Partie zehnmal für sich. Neben acht Unentschieden setzte sich der FVI nur dreimal durch. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde gewannen die Amateure des FC Bayern mit 3:2. Anpfiff im Vöhlin-Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (fz)