FV Hofheim: Zuhause nur zwei Punkte liegengelassen Der Fußballverein im Winter-TÜV: Nach 84 Gegentoren in der Vorsaison lag der Fokus klar auf der Abwehr- mit Erfolg!

Maximilian von Dungen, Spielertrainer des FV Hofheim, teilte uns folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid hier?

Nach 84 Gegentoren in der Vorsaison war klar, dass der Fokus auf der Stabilisierung der Defensive liegt. Abgesehen von der 7:1 Auftaktpleite in Grasellenbach ist uns das auch sehr gut gelungen, so haben wir in den restlichen 15 Partien lediglich 11 Gegentore kassiert und davon 7 Partien ohne Gegentreffer absolviert. Die Jungs haben die Vorgaben von Anfang an sehr diszipliniert umgesetzt und kaum Torchancen zugelassen. Zudem ist die Heimstärke erwähnenswert. Zu Hause konnten wir 22 von 24 Punkten mit einem Torverhältnis von 32:4 einfahren.

Insgesamt kann man mit der Hinrunde sehr zufrieden sein und hat sich eine gute Ausgangslage für den Rest der Saison geschaffen.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Auswärts haben wir leider zu viele unnötige Punkte liegen lassen. Bei den Spielen in Lorsch, Zotzenbach und Kirschhausen fehlen uns 7 Punkte, die wir mit etwas mehr Konzentration hätten sammeln können.