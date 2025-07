FV Hofheim hat das Zeug, oben mitzuspielen

Im Kerwe-Heimspiel hatte der FV Hofheim (am Boden Spielertrainer Maxi von Dungen) dem späteren Meister FC Starkenburgia Heppenheim (Julian Meister) ein 1:1 abgeknöpft. (Archiv) Foto: Thorsten Gutschalk

Hofheim. In nur zwei Jahren Zugehörigkeit ist aus dem FV Hofheim ein gestandener A-Ligist geworden. Der FVH ist stabil, krisensicher, hat wieder eine Reserve gemeldet und kann sicherlich auch in der neuen Saison eine gute Rolle spielen. Da wird bestimmt mal der neue Lampertheimer Bürgermeister Alexander Scholl ein Heimspiel besuchen, auch, um dort seinen Sohn Lukas zu sehen, der zu den hoffnungsvollen Nachwuchskräften des 1911 gegründeten Traditionsverein zählt.

Anspruch und Wirklichkeit: Es sah zwar lange Zeit nicht so aus, dass die Hofheimer den als das Saisonziel ausgegebenen fünften Platz noch erreichen würden. Doch am Ende hat es geklappt. Daran hatte der 5:2-Erfolg am letzten Spieltag gegen den FSV Rimbach maßgeblichen Anteil. Die Odenwälder mussten so mit dem sechsten Tabellenplatz vorlieb nehmen.

Was war gut? Der FV Hofheim erwischte einen Start nach Maß und holte aus den ersten fünf Begegnungen zwölf Punkte. Auch das 1:1 gegen Meister Starkenburgia Heppenheim am 6. September 2024, dem Freitag vor der Howwemer Kerwe, gilt es hervorzuheben. Da wurde die Mannschaft von einem frenetischen Publikum nach vorne gepeitscht Auch ist es dem FV gelungen, einen fulminanten Schlussspurt mit Siegen über Rodau, Aschbach und Rimbach hinzulegen. Lediglich gegen die TG Trösel und den TV Lampertheim gab es ein Unentschieden. Was geht besser? Das Verletzungspech verschonte Hofheim in der vergangenen Saison nicht. So zogen sich mit Colin Mitsch, Marcel Wopke und Kamil Mintos drei Spieler einen Kreuzbandriss zu. „Bei so einem kleinen Kader darf man sich nicht wundern, wenn Spiele verloren gehen“, bedauert Spielertrainer Maximilian von Dungen die Folgen der Ausfälle.