FV Hofheim: Bandieramonte soll die Offensivkraft stärken

Hofheim. Nein, wirklich weit waren die A-Liga-Fußballer des FV Hofheim nicht weg von Tabellenplatz fünf in der Endabrechnung, der eigentlichen Zielsetzung vor der Saison 2025/26. Rang sechs war es am Ende, den die Mannschaft von Trainer Maximilian von Dungen belegte.
Anspruch und Wirklichkeit: "Auf den ersten Blick mag es so scheinen, dass wir unser Saisonziel nur knapp verfehlt haben. Auf den zweiten Blick wird ein größerer Abstand aber deutlich", gibt von Dungen mit Blick auf die Tabelle nach dem letzten Spieltag zu bedenken. Und er hat recht. Letztlich waren es sieben Punkte, die den Sechsten Hofheim vom Fünften SV Affolterbach trennten. Der Hofheimer Trainer weiß, woran es gelegen hat: "In qualitativer Hinsicht war der Kader gut besetzt. Probleme hatten wir aber beim Thema Quantität. Personelle Ausfälle, zumal wenn sie gehäuft auftraten, konnten wir nicht so einfach kompensieren."
Was war gut? Maximilian von Dungen lobt das Offensivverhalten seiner Mannschaft: "Wir haben uns in jedem Spiel Torchancen erarbeitet. Auch in fußballerischer Hinsicht konnten wir mit jedem Gegner mithalten." Dass es nicht zu mehr reichte, lag an einem großen Defizit.
Was geht besser? Und dieses Defizit lag im Defensivverhalten des FVH. Mit 59 Gegentoren habe seine Mannschaft zu viele Treffer kassiert, betont der Hofheimer Übungsleiter. Ein Torverhältnis von 56:59 als Tabellensechster sei aussagekräftig. "Hier müssen wir uns auf alle Fälle verbessern. Wir müssen besser und kompakter verteidigen", weiß von Dungen, worauf es auch in der Vorbereitung auf die neue Saison ankommen wird. "Wenn wir es schaffen, stabiler zu stehen, können wir auch noch erfolgreicher sein", ist sich der Trainer sicher. Dafür gelte es aber auch, einen bestimmten Fitnessstand zu erreichen. Und auch daran arbeiten Maximilian von Dungen und seine Mannschaft in der Vorbereitung.
Wer kommt? Ganz klar: Mit André Bandieramonte (vom FV Biblis) stößt ein Stürmer zum FV Hofheim, von dem sich von Dungen eine Menge erwartet. "André hat bereits bewiesen, dass er viele Tore machen kann." Der Angreifer, da ist sich der Trainer sicher, werde das Offensivpotenzial nochmals ordentlich anheben. Emanuel Lahmers (vom TSV Güntersfürst) soll den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition beleben.
Wer geht? Mit Marc Blaser (zum SV Horchheim) und Paul Buschmann (zu Eintracht Bürstadt) verlassen zwei Spieler den FV Hofheim. „Beide Spieler sind sowohl sportliche als auch menschliche Verluste. Jeder hat aber seine Gründe, bei uns stehen die Türen aber immer offen“, betont von Dungen.
Was geht? Insgesamt schätzt Maximilian von Dungen die A-Liga in der kommenden Saison ähnlich stark ein, wie in der vorhergehenden. "Es wird keine Mannschaft geben, die abgeschlagen am Tabellenende stehen wird. Deshalb erwarte ich an jedem Wochenende enge Spiele", ist sich der Übungsleiter sicher. Um die eigene Zielsetzung, eine Platzierung unter den ersten Fünf, zu erreichen, müsse seine Mannschaft vom Verletzungspech verschont bleiben.