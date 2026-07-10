FV Hofheim: Bandieramonte soll die Offensivkraft stärken

Auch in der kommenden A-Liga-Saison wird es der FV Hofheim (links Maximilian Hödl) wieder mit dem TSV Hambach (Simon Kopp) zu tun haben. – Foto: Thorsten Gutschalk

Hofheim. Nein, wirklich weit waren die A-Liga-Fußballer des FV Hofheim nicht weg von Tabellenplatz fünf in der Endabrechnung, der eigentlichen Zielsetzung vor der Saison 2025/26. Rang sechs war es am Ende, den die Mannschaft von Trainer Maximilian von Dungen belegte.

Anspruch und Wirklichkeit: "Auf den ersten Blick mag es so scheinen, dass wir unser Saisonziel nur knapp verfehlt haben. Auf den zweiten Blick wird ein größerer Abstand aber deutlich", gibt von Dungen mit Blick auf die Tabelle nach dem letzten Spieltag zu bedenken. Und er hat recht. Letztlich waren es sieben Punkte, die den Sechsten Hofheim vom Fünften SV Affolterbach trennten. Der Hofheimer Trainer weiß, woran es gelegen hat: "In qualitativer Hinsicht war der Kader gut besetzt. Probleme hatten wir aber beim Thema Quantität. Personelle Ausfälle, zumal wenn sie gehäuft auftraten, konnten wir nicht so einfach kompensieren."

Was war gut? Maximilian von Dungen lobt das Offensivverhalten seiner Mannschaft: "Wir haben uns in jedem Spiel Torchancen erarbeitet. Auch in fußballerischer Hinsicht konnten wir mit jedem Gegner mithalten." Dass es nicht zu mehr reichte, lag an einem großen Defizit.