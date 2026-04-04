FV Herbolzheim verpflichtet Offensivspieler Dominik Sandor

Der FV Herbolzheim freut sich, mit Dominik Sandor einen erfahrenen und torgefährlichen Offensivspieler zurück in Herbolzheim begrüßen zu dürfen. Der Linksfuß, der im Mai seinen 30. Geburtstag feiert, verstärkt ab Sommer 2026 den Kader von Trainerteam und Verein.

Sandor bringt reichlich Erfahrung aus Bezirksliga, Landesliga und Verbandsliga mit und ist im regionalen Fußball seit Jahren für seine Effektivität im letzten Drittel bekannt. Bereits in der Saison 2018/19 trug er das FVH‑Trikot – nun folgt die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.



Mit über 200 Pflichtspielen und beeindruckenden 156 Torbeteiligungen (98 Tore, 58 Assists) unterstreicht Sandor seine Qualitäten als verlässlicher Offensivfaktor. Seine Abschlussstärke, sein Spielverständnis und sein linker Fuß sollen dem FV Herbolzheim zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.