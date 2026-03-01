FV Herbolzheim entscheidet das Kellerduell gegen Heitersheim für sich

Die Herbolzheimer Felix Mamber, Tom Stubert und Leon Schunk (in den gelben Trikots, von links nach rechts) jubeln, die Heitersheimer um Torwart Timmy Kodric sind am Boden zerstört. – Foto: Daniel Thoma

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, waren griffig, waren stark im Gegenpressing und in den Zweikämpfen“, berichtete der Herbolzheimer Trainer Jan Brunner. „Wir haben vor dem eigenen Tor wenig zugelassen und viele Chancen kreiert.“

In der 19. Minute erzielte Egemen Gülec auf Vorarbeit von Felix Mamber das 1:0, mit dem es auch in die Pause ging. Der knappe Vorsprung war tatsächlich das Einzige, was es für Brunner zu bemängeln gab. In der zweiten Halbzeit bemühten sich die Gäste aus Heitersheim um den Ausgleich, aber der FV hielt das Tempo hoch und konnte nach einem Konter das 2:0 nachlegen. Brunner sprach von einem verdienten Erfolg. In den kommenden Wochen werden die Herbolzheimer nachlegen müssen. Der nächste Gegner ist gleich der nächste Konkurrent im Abstiegskampf: Am kommenden Sonntag wird die SG Ihringen/Wasenweiler im Liha-Präzision-Stadion erwartet.