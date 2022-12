FV Hellas Rüsselsheim: "Mannschaft soll Erfahrung sammeln" Der Fußballverein im Winter-TÜV: Spieler aus zweiter Mannschaft mussten aushelfen, Vorbereitung für die Rückrunde soll besser laufen als vor Saisonbeginn

Georgios Anastasiadis, Vorstand beim FV Hellas Rüsselsheim, berichtete folgendes.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid Ihr?

Wir können mit dem Verlauf der Hinrunde zufrieden sein. Hatten in der Vorbereitungszeit viele Urlauber und konnten erst wirklich Mitte der Saison auf den kompletten Kader zurückgreifen. Zum Ende hin mussten wir auf viele Stammkräfte verletzungsbedingt verzichten, die wir dann mit einigen Spieler aus der 1B kompensieren konnten. Außerdem belegt die 1B einen sehr guten 2. Platz in der Kreisliga C GG Nord.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

In der Vorbereitung können wir wieder auf einige verletzten Spieler wie z.B. Cenk Mutlu zurückgreifen und möchten eine gute Vorbereitung absolvieren, um eine gute Basis für die Rückrunde zu haben. Mit einer besseren Chancenverwertung könnten wir noch ein paar Plätze weiter oben stehen. Die Mannschaft soll weiter an Erfahrung sammeln und sich spielerisch weiterentwickeln. Eine gute und verletzungsfreie Rückrunde möchte wir spielen, um auch frühzeitig für die neue Saison planen zu können. Die KOL DA/GG ist eine gute Liga, damit sich unsere jungen Spieler weiterentwickeln können.

Welche Transfers gibt es bei Euch in der Winterpause, sind Zugänge und Abgänge geplant?