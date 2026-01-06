FV Hellas Rüsselsheim hat "ein Wörtchen mitzureden"

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FV Hellas Rüsselsheim. Zum A-Ligisten hat uns Zacharias Odatzis, erster Vorsitzender bei Hellas, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung im Team ist durchweg gut. Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und der gesamten Gemeinschaft ist sehr stark. Besonders positiv ist das stets faire Auftreten unserer Truppe auf und neben dem Platz."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Sehr erfreulich ist, dass wir es geschafft haben, junge Spieler wie Athanassios (Saki) Koukoulis schnell zu integrieren. Durch seine Leistungen und seine schnelle Weiterentwicklung ist er zu einem festen Bestandteil des Teams geworden. Auch unser junges Torwarttalent Adam Elouasdi konnte bereits mehrere Einsätze in der ersten Mannschaft absolvieren und dabei sehr gute Leistungen zeigen. Generell kann man sagen, dass alle Neuzugänge sehr gut zu unserem Verein passen und sowohl charakterlich als auch spielerisch eine echte Bereicherung sind.

Verbesserungsbedarf sehen wir in der gesamten Defensivarbeit des Teams. Defensive beginnt für uns nicht erst in der letzten Linie, sondern bereits im Sturm. Als geschlossene Mannschaft müssen wir hier konsequenter und kompakter arbeiten. Genau daran werden wir in der Vorbereitung intensiv und gezielt arbeiten."

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause welche geben?

"Bisher haben wir einen Neuzugang auf der Torwartposition mit Steven Hart vom VfB Ginsheim. Zudem stößt Giovanni neu zum Trainerteam dazu. Weitere Neuzugänge sind für die Winterpause aktuell nicht geplant."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unser klares Ziel ist es, die Defensivarbeit zu stabilisieren, die maximale Punktausbeute zu holen und unsere Spielart insgesamt weiter zu verbessern. Darüber hinaus möchten wir weiterhin gezielt auf unsere jungen Spieler setzen und deren Entwicklung konsequent vorantreiben, damit sie sportlich und persönlich den nächsten Schritt machen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meister wird aus meiner Sicht ganz klar der FC Türk Gücü Rüsselsheim. Der Kampf um den Relegationsplatz wird sehr spannend und eng, dort möchten wir bis zum Schluss auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden.

Im Abstiegskampf möchte ich mich nicht festlegen, da schwer einzuschätzen ist, wie sich die Mannschaften im Tabellenkeller durch Neuzugänge verstärken werden. Die Rückrunde hält hier erfahrungsgemäß oft Überraschungen bereit."

